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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معلقة زبادي| زوجة تروي مأساة في طلاقها .. فيديو

الطلاق
الطلاق

في واقعة من أغرب أسباب الخلافات الزوجية٫ روت “بسمة”٫ تفاصيل مشكلتها والتي أدت إلى طلاقها.

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وقالت “بسمة”٫ خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “النهار”٫: “حماتي اتلككت لي بسبب أني أكلت معلقة زبادي”٫ موضحه: “كنا معزومين في رمضان عندها وبعد السحور أكلت زبادي وسبت المعلقة وقومت”.

وأشارت: “استمرينا لمدة 4 سنوات في مشاكل أدت في النهاية إلى الطلاق”٫ مضيفه: “كل دا علشان سبت المعلقة ومغسلتهاش”.

العنف الأسري 

مصروف البيت

وتابعت: “فضلت تتلكك لي طوال الـ4 سنوات لكني كنت بحاول أعدي علشان بيتي٫ وآخر مشكلة كانت على مصروف البيت وتم الطلاق بعدها”.

وأوضحت  “بسمة”٫: “حماتي لم تكن تحبي لذلك فضلت ورايا لحد ما طلقتني”.

 

 

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