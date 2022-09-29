معلقة زبادي| زوجة تروي مأساة في طلاقها .. فيديو

في واقعة من أغرب أسباب الخلافات الزوجية٫ روت “بسمة”٫ تفاصيل مشكلتها والتي أدت إلى طلاقها.

وقالت “بسمة”٫ خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “النهار”٫: “حماتي اتلككت لي بسبب أني أكلت معلقة زبادي”٫ موضحه: “كنا معزومين في رمضان عندها وبعد السحور أكلت زبادي وسبت المعلقة وقومت”.

وأشارت: “استمرينا لمدة 4 سنوات في مشاكل أدت في النهاية إلى الطلاق”٫ مضيفه: “كل دا علشان سبت المعلقة ومغسلتهاش”.

العنف الأسري

مصروف البيت

وتابعت: “فضلت تتلكك لي طوال الـ4 سنوات لكني كنت بحاول أعدي علشان بيتي٫ وآخر مشكلة كانت على مصروف البيت وتم الطلاق بعدها”.

وأوضحت “بسمة”٫: “حماتي لم تكن تحبي لذلك فضلت ورايا لحد ما طلقتني”.