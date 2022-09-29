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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدينة زويل: البحث العلمي دوره مهم في تحقيق التنمية المستدامة.. فيديو

البحث العلمي وتحقيق
البحث العلمي وتحقيق التنمية المستدامة

أكد أيمن الشبيني مدير المعاهد البحثية بمدينة زويل، أن الدولة المصرية تهتم بجميع محاور التنمية المستدامة.

 

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وقال أيمن الشبيني في مداخلة هاتفية  على قناة " إكسترا نيوز"، :"  وزارة التعليم العالي تقدم برامج للباحثين وتطرح مبادرات لحل مشاكل المجتمع المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ".

 

وتابع أيمن الشبيني:" هناك حملات وطنية  لتطوير إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والحفاظ على البيئة، وهناك مبادرات كثيرة لإعادة التدوير والاستفادة من المخلفات".

البحث العلمي 

وأكمل أيمن الشبيني:" الرئيس السيسي يولي اهتمام كبير لإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الطاقة الجديدة والمتجددة ".

 

ولفت أيمن الشبيني:"  البحث العلمي له دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة، ففي محور الصحة  نرى الحكومة المصرية وفرت  دعم كبير لوزارة التعليم العالي  لإجراء الأبحاث السريرية للقاح فيروس كورونا"، مضيفا:" مصر بها مدينة للدواء  بحيث يكون لدينا وضع استراتيجي على خريطة الأدوية في العالم ".


 

التنمية البحث العلمي التنمية المستدامة مدينة زويل اخبار التوك شو

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