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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الأفريقي للووشو كونغ فو يسلم محمد نور الدين الميدالية الذهبية في التايجي

صدى البلد

سلم الاتحاد الافريقي للووشو كونغ فو جوائز النسخة السادسة من البطولة الأفريقية للأندية للووشو كونغ فو ساندا وأساليب في الصالة المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 26 إلى 31 سبتمبر .


شارك في البطولة نحو 700 لاعب ولاعبة من 9 دول أفريقية وهم الجزائر، تونس، ليبيا، نيجيريا، النيجر، كوت ديفوار، أوغندا، رواندا، ومصر الدولة المستضيفة، بإجمالي 27 ناديا.

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وقام الاتحاد الأفريقي للووشو كونغ فو برئاسة شريف مصطفى، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو  بتسليم اللاعب محمد نور الدين الميدالية الذهبية في مجال التايجي الاختياري تحت ١٥ سنة.


وكان قد سبق فوز اللاعب محمد نور الدين بميدالية ذهبية في نفس المجال في بطولة الدوري الافريقي الأولي التي أقيمت الشهر الماضي بالصالة المغطاة.

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