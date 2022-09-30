أخبار التوك شو.. محتملة الأسبوع المقبل| مصطفى بكري: حركة تغيير محافظين والإبقاء على هذا الرجل.. وزير التعليم للطلاب: المدرسة بيتك الثاني

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم أكبر عدد من القراء، نعرضها لكم خلال التقرير التالي:

محتملة الأسبوع المقبل| مصطفى بكري : حركة تغيير محافظين والإبقاء على هذا الرجل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك توقعات بأن هناك حركة في تغيير المحافظين خلال الأسبوع المقبل أول الأيام المقبلة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية صدى البلد"، أن حركة المحافظين قد تشمل من 16 إلى 18 محافظا جديدا، ورجحت المصادر الإبقاء على محافظ لمحافظة كبرى لدوره وإنجازاته في الفترة الماضية.

وزير المالية: سلمنا 558 مليار جنيه لصندوق المعاشات حتى الأن.. فيديو

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سلمنا 558 مليار جنيه لصندوق المعاشات حتى الآن، وحتى نهاية العام سنصل ما يقرب من 710 مليارات.

وقال محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن أحد معايير قياس حجم الاقتصاد هو الناتج المحلي الإجمالي، والأرقام الخاصة بالناتج المحلي تصدر من وزارة التخطيط.

وزير التعليم للطلاب: المدرسة بيتك الثاني.. مش عاروزين شهادة بدون تعلم| فيديو

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية و التعليم، أن العام الدراسي، سيبدأ يوم السبت المقبل، وأنه يقدم التهاني لجميع الطلاب، و لـ المعلمين بالعام الجديد.

وأضاف وزير التربية و التعليم، خلال مؤتمر صحفي عرض على قناة تن، أنه يوجه رسالة هامة لـ الطلاب، وهي :" المدرسة هى بيتك الثاني، و أن وزارة التربية و التعليم و الآباء مشاركون فى تربية الطلاب".

مفاجأة لطلاب الثانوية العامة.. وزارة التعليم تعتمد شكلا جديدا للامتحانات

قال الدكتور شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن أهم أولويات وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي هي عودة الدور التربوي للمدرسة.

وأوضح زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" امتحانات الثانوية العامة في الشكل الجديد ستكون مقسمة إلي جزئين؛ جزء متعلق باختيار من متعدد، بدرجات 15% وجزء متعلق بالأسئلة المقالية".

لم نستطع إنقاذه.. زوج شقيقة صيدلي حلوان يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

تصدر هاشتاج بعنوان "حق ولاء لازم يرجع" موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عقب وفاة صيدلي شاب يدعى ولاء زايد، نتيجة سقوطه من الطابق الخامس في العمارة التي يقطن بها في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة، حيث اتهمت أسرة الصيدلي المتوفى في محضر رسمي، زوجة المجني عليه وعائلتها بقتل ابنها الوحيد بعد تعذيبه للتوقيع على تنازلات معينة لصالح زوجته، وتم تحريض 4 بلطجية لقتله.

و أكد الدكتور أحمد قمر زوج أخت الدكتور ولاء زايد ضحية أهل زوجته بحلوان، أن النيابة العامة قامت بالتحفظ على زوجة ولاء، ووالدها، وأشقائها الاثنين، و5 بلطجية.

غير مقبول | أسرة نور الشريف ترد على اتهامات التفريط في متعلقات الفنان

بيع مقتنيات الفنان الراحل نور الشريف، في أحد الأسواق الشعبية، يتسبب في حالة جدل واتهامات بالتفريط طالت مكتبة الإسكندرية التي تمتلك جزءا كبيرا منها بلغ 6 آلاف كتاب وعددا من المتعلقات الشخصية للشريف.

المكتبة نفت علاقتها بتسريب المقتنيات، حيث تبرأت أسرة الفنان الراحل نور الشريف من عملية البيع وأوضحت أنها لا تعرف كيف تسربت المقتنيات.

واعتبرت الأسرة أن اتهامها بالتسريب غير مقبول.

اللي متعرفش ترقص تقول الأرض معووجة | ياسمين عز ترد على هؤلاء

علقت الإعلامية ياسمين عز، على تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة من صورها قبل الشهرة.

وقالت الإعلامية ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "القصة لا تستدعي التحفيل، واللي هقوله إن اللي ما تعرفش ترقص تقول الأرض معووجة".

لو رجع بيا الزمن .. وفاء مكي : الرجالة كانوا بيتخانقوا عليا

حلت الفنانة وفاء مكي، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر".

وقالت الفنانة وفاء مكي، إنه لم يكن لديها وقت للحب، لافته: "ناس كبار طلبوا أسيب الفن وأتجوزهم وعرضوا عليا ملايين، ولكن دا نصيب في النهاية".

الزراعة: تحقيق الأمن الغذائي للمواطن أولوية رئاسية.. ونستهدف استصلاح 1.5 مليون فدان

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتطوير القطاع الزراعي، لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، مضيفا: 9.7 مليون فدان نعمل على زراعتهم وتطوير إنتاجيتهم وتقديم المشروعات الداعمة مثل تبطين الترع والري الحقلي للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأضاف الدكتور محمد القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، زرعنا 350 ألف فدان من خلال مشروع مستقبل مصر، ونستهدف زراعة مليون ونصف فدان خلال المرحلة القادمة.

المركزي للتعمير : ميزانية حياة كريمة 300 مليار جنيه .. فيديو

أكد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير،أنه لا توجد شركة تعمل في مبادرة حياة كريمة إلا وحصلت على مستحقاتها، مبينا أنه تم إنجاز 4 آلاف مشروع ضمن 6 آلاف مشروع في قطاع الإسكان.

وقال محمود نصار، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق"، أن ميزانية مبادرة حياة كريمة بالكامل تصل إلى 300 مليار جنيه.