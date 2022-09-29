تايمز: مناقشة مقترح لإقامة مباريات "كل النجوم" بين الأفضل في الدوريات الكبرى

أكدت تقارير صحفية، أنه تم طرح فكرة إقامة مباريات "كل الأبطال" بين نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى.

وكان الأمريكي تود بويلي مالك نادي تشيلسي اقترح إقامة مباراة كل النجوم في الدوري الإنجليزي بين فرق الشمال وفرق الجنوب، وهو الاقتراح الذي قُوبل بالاستنكار الشديد.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أنه ستتم مناقشة فكرة إقامة مباريات كل الأبطال، وسيتقابل فريق الأفضل في الدوري الإنجليزي مع الأفضل في ألمانيا والأفضل في إسبانيا ودوريات كبرى أخرى، ويمكن تنظيم هذه المباريات في جميع أنحاء العالم كوسيلة لزيادة الجماهير العالمية.

وتوضح التايمز أن اقتراح بويلي كان واحدًا من عدد من الأفكار التي بدأها المدراء التنفيذيون للنادي - وأن الخطة الأكثر شعبية والأرجح كانت تشكيل فريق مشترك في الدوري الإنجليزي الممتاز يمكن أن يلتقي بنظرائهم من الدوري الألماني أو الدوري الأسباني أو المنافسين الآخرين.

ويمكن تنظيم هذه المباريات في جميع أنحاء أوروبا أو نقلها حول العالم في أشهر الصيف، أو عطلة الشتاء، كوسيلة لاستعراض النجوم في الأسواق المتوسعة. وفقًا لمصادر الدوري الإنجليزي الممتاز ، من المرجح أن يتم اتباع هذه الفكرة من بين طرق جديدة للحفاظ على زيادة الجماهير وتعزيز حقوق البث التلفزيوني في الخارج.

وتابع الصحيفة أنه يبقى أن نرى متى ستسعى الأندية للمضي قدمًا رسميًا في الخطط ، وما هي الاستجابة التي ستتلقاها من البطولات الأجنبية ، لكن الدوري الإنجليزي الممتاز يتمتع بنفوذ عالمي أكبر من أي من منافسيه ، الذين قد يستغلون أي فرصة لتعزيز ملفهم الشخصي.

واختتمت أنه نظرًا لكونه حتى الآن أغنى دوري في أوروبا والعالم، فقد يتوقع الدوري الإنجليزي الممتاز أن يكون المرشح الأوفر حظًا في أي من هذه المباريات ، على الرغم من ظهور لاعبين فقط في المراكز الثلاثة الأولى في جائزة الكرة الذهبية في العقد الماضي - جورجينيو احتل المركز الثالث في عام 2021 وفيرجيل فان ديك في المركز الثاني في عام 2019.