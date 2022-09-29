برلماني: اختيار 5 مشروعات مصرية كأفضل أعمال إنشائية شهادة دولية بإنجازات الدولة

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن مصر تشهد انطلاقة تنموية ضخمة، مشيرا إلى أن حجم المشاريع التنموية التي تنفذ في مصر في كافة المجالات غير مسبوق، ويتناسب مع حلم الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس السيسي.

ونوه محسن في تصريح صحفي له اليوم، بفوز 5 مشروعات مصرية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم، مؤكدا أن هذه شهادة دولية رفيعة المستوى بما يتم في مصر وينال تقدير العالم أجمع.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الشهادة الدولية لما يتم في مصر، يؤكد على قدرة الدولة المصرية على إنجاز مختلف المشروعات التنموية، وفق أرقى المعايير الهندسية والإنشائية وفى مدد زمنية قياسية، وهى المحددات والمعايير، التي طالما يوجه بها الرئيس السيسي عند إعداد كل مشروع.

وأشار احمد محسن، إلى إعلان مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية، واختيارها أفضل مشروع نقل في العالم، محطة عدلي منصور التبادلية، وأفضل مشروع ثقافى فى العالم مركز مصر الثقافي الإسلامي، وأفضل مشروع للطاقة والصناعة فى العالم، محطة رياح رأس غارب بخليج السويس، بالإضافة إلى اختيار أفضل مشروع ترميم فى العالم، تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل، وافضل مشروع بيئي فى العالم، وهو مشروع تطوير قري توشكي الجنوبية.

واختتم نائب الصعيد، بالإشارة إلى أن ذلك تأكيد على ريادة الأعمال العمرانية والانشائية التي تتم في مصر.