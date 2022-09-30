أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022

يستعرض صدى البلد أسعار الحديد والاسمنت ضمن مواد البناء اليوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر 2022، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب أسعار طن الحديد والأسمنت في الأسواق، والتي شهدت استقرارًا في الأسعار الأيام الماضية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويبحث آلاف الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم، للوصول إلي أفضل أسعار الحديد والاسمنت لتفادي جشع التجار، وتوفير أكبر قدر من الأموال.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز 18100 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 18000 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المعادي 17000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد العشري 17100 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن مصر ستيل 17200 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد العتال 17800 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد سرحان 17000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد المراكبي 15750 جنيهًا للطن -تسليم أرض المصنع.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سعر طن حديد المصريين 17750 جنيهًا للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد الكومي 17000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد عطية 17000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 و400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

سعر طن مصر ستيل 17200 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد العتال 17800 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد سرحان 17000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد المراكبي 15750 جنيهًا للطن -تسليم أرض المصنع.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سعر طن حديد المصريين 17750 جنيهًا للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد الكومي 17000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد عطية 17000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 و400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.