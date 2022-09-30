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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 : تستعد للزواج

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

تشير توقعات برج الميزان اليوم، مارس التأمل للحفاظ على هدوئك والتخلص من الطاقة السلبية.

وإليك توقعات برج الميزان اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 29 سبتمبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022

سيساعدك الموقف الإيجابي والعمل الجاد على الإبحار بسلاسة فوق أي عقبات في مكان عملك، قد يكون للعاملين في القطاع الخاص مهنة مرضية تمامًا، من المحتمل أن تحصل على فرصة ذهبية لفرز الاختلافات مع أفراد الأسرة، قد يساعدك طلب المشورة والنصيحة من كبار العائلة في إيجاد حل لمشاكل معينة، قم بالسفر، فقط عند الضرورة لتجنب الإجهاد المالي.

توقعات برج الميزان مهنيا

من المرجح أن يجد العاملون في القطاع العام اليوم محظوظًا بما فيه الكفاية، من المرجح أن تكتمل الآن جميع المهام المعلقة التي كنت تتوق لإكمالها وفقًا لرضاك.

توقعات برج الميزان صحيا

يُنصح سكان الميزان بالتخلي عن العادات أو الإدمان التي لا تخدمهم جيدًا، يجب فحص المشكلات الصحية المتعلقة بالكتف والجهاز العصبي بعناية.

توقعات برج الميزان عاطفيا

يظل يومًا حافلًا بالأحداث بالنسبة لمواليد الميزان الذين يميلون إلى الرومانسية، قد يجذب العزاب شخصًا محبًا للغاية ومهتمًا في حياته، قد يتخذ هؤلاء في العلاقات الخطوة التالية نحو الزواج.

توقعات برج الميزان خلال الأيام المقبلة

ستبقى علاقات مواليد الميزان مع أصدقائهم وأقاربهم ودية، قد يشعرون بالسعادة من خلال مشاركة أفكارهم معهم، أخذ الاقتراحات من أفراد الأسرة سيساعد في حل المشكلات الشخصية.

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