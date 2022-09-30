أخبار التكنولوجيا|ميزات هواتف ريلمي لن تجدها في آيفون وسامسونج.. أوبو تحضر لأرخص موبايل في أكتوبر

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

انطلق هاتف iPhone 14 الجديد بالعديد من المميزات وأهمها ميزة التعرف على حوادث السيارات فتعمل شركة آبل Apple على إضافة مميزات أمان أو مميزات مساعدة للحياة اليومية وللطوارئ في الهواتف.

يقدم موقع Giztop الأجنبي حاليا أكبر خصم على هاتف موتورولا الرائد Motorola Edge X30، حيث يبلغ سعر الهاتف 999 دولارًا، وهو متاح الآن بخصم هائل لأول مرة ليصل سعره إلى 399 دولارًا فقط في موقع Giztop، وبالتحويل للجنيه المصري نجد أن الخصم يقرب من 12 ألف جنيه مصري.

تتوفر العديد من المميزات إذا كان لديك هاتف ريلمي يعمل ب Realme UI 3.0، ومن أهمها هي تشغيل يوتيوب من الخلفية بدون الاضطرار إلى الخروج من تطبيق يوتيوب أثناء تشغيله للتصفح في فيسبوك مثلًا و إنستجرام، أو إذا جاءتك رسالة في تطبيق واتساب تستلزم الرد سريعا.

إذا كنت من عشاق الهواتف القابلة للطي، فيقدم موقع Giztop الأجنبي خصمًا ضخمًا لأفضل هواتف فيفو بقيمة 400 دولار (أي ما يقرب من 8000 جنيه مصري)، على هاتف Vivo X Fold في موسم التخفيضات و التصفية.

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية ، أحدث هاتف ذكي Oppo A17 في ماليزيا من المتوقع إطلاق الجهاز قريبًا في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم .

يعد لابتوب ASUS ExpertBook B7 Flip من أفضل أجهزة اللابتوب لدى شركة أسوس Asus ، حيث يأتي ببعض الميزات المتنوعة التي تجعله يستحق الشراء.