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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|ميزات هواتف ريلمي لن تجدها في آيفون وسامسونج.. أوبو تحضر لأرخص موبايل في أكتوبر

صدى البلد

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

مميزات أمان.. iPhone 14 الجديد يحميك من الحوادث |تفاصيل

 

انطلق هاتف iPhone 14 الجديد بالعديد من المميزات وأهمها ميزة التعرف على حوادث السيارات فتعمل شركة آبل Apple على إضافة مميزات أمان أو مميزات مساعدة للحياة اليومية وللطوارئ في الهواتف.

 

خصم 12 ألف جنيه على هاتف موتورولا الرائد.. تفاصيل

 

يقدم موقع Giztop الأجنبي حاليا أكبر خصم على هاتف موتورولا الرائد Motorola Edge X30، حيث يبلغ سعر الهاتف 999 دولارًا، وهو متاح الآن بخصم هائل لأول مرة  ليصل سعره إلى 399 دولارًا فقط في موقع Giztop، وبالتحويل للجنيه المصري نجد أن الخصم يقرب من 12 ألف جنيه مصري.

 

ميزات جبارة في هواتف ريلمي.. لن تجدها في آيفون وسامسونج

 

تتوفر العديد من المميزات إذا كان لديك هاتف ريلمي يعمل ب Realme UI 3.0، ومن أهمها هي تشغيل يوتيوب من الخلفية بدون الاضطرار إلى الخروج من تطبيق يوتيوب أثناء تشغيله للتصفح في فيسبوك مثلًا و إنستجرام، أو إذا جاءتك رسالة في تطبيق واتساب تستلزم الرد سريعا.

 

الشركات بتصفي.. خصم 8000 جنيه على هاتف فيفو القابل للطي من موقع أجنبي

 

إذا كنت من عشاق الهواتف القابلة للطي، فيقدم موقع Giztop الأجنبي خصمًا ضخمًا لأفضل هواتف فيفو بقيمة 400 دولار (أي ما يقرب من 8000 جنيه مصري)، على هاتف Vivo X Fold في موسم التخفيضات و التصفية.

 

أوبو بتحضر لأرخص موبايل في شهر أكتوبر..الأسعار رخصت

 

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية ، أحدث هاتف ذكي Oppo A17 في ماليزيا من المتوقع إطلاق الجهاز قريبًا في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم .

 

للطلبة وكل العاملين..أفضل لابتوب من Asus تشتريه وأنت مغمض

 

يعد لابتوب ASUS ExpertBook B7 Flip من أفضل أجهزة اللابتوب لدى شركة أسوس Asus ، حيث يأتي ببعض الميزات المتنوعة التي تجعله يستحق الشراء.

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