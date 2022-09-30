استشاري: الدمج بين الأنشطة والتعليم قادر على زيادة نسبة انتماء الأطفال بالمدرسة..فيديو

أكدت الدكتورة شيرين الدرديري، استشاري الصحة النفسية والإضطرابات السلوكية، أن قبل بداية العام الدراسي الجديد، على أولياء الأمور عدم الضغط على أبنائهم الطلاب وتحفيزهم للنجاح معلقة “متحسسوش اولادكم انهم داخلين سجن”.

وقالت شيرين الدرديري، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن الدمج بين الأنشطة والتعليم قادر على زيادة نسبة انتماء الأطفال بالمدرسة.

وتابعت استشاري الصحة النفسية والإضطرابات السلوكية، أن المدرسة عليها دور في إحياء القيم من خلال الأنشط المتنوعة سواء في الرياضة أو الفن، مؤكدة أن تحبيب الطالب في الرياضة والأنشطة طريق للتخلص الطالب من السوشيال ميديا.

غير مباشرة

وأشارت شيرين الدرديري إلى أن هناك تراجع في القيم لدى الأجيال الجديدة ولا بد من إعادة زرعها بطريقة غير مباشرة.