تعليم الكبار: الأمية بلغت ٢٥.٨ ٪ في مصر و٢١٪ بالعالم العربي

قال الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن قضية محو الامية هي قضية اجتماعية و يجب الاهتمام بها و أن الدولة لم تبخل بالتمويل و بالدعم الكامل للهيئة لممارسة أنشطتها و القيام بدورها الاجتماعي علي أكمل وجه .

وأضاف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، خلال حوار مع الإعلامي ضياء رشوان في برنامجه "مصر الجديدة" على فضائية “etc” أن مصر احتلت المركز السابع علي مستوي العالم العربي فى نسبة الأمية، كما احتلت مصر المركز ٢٣ إفريقيا بينما احتلت مصر المركز ٣٢ علي مستوي العالم و أن نسبة الامية في العالم بلغت ١٧٪ وفي مصر ٢٥.٨ ٪ وفي العالم العربي ٢١٪ .

وأضاف محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ،ان العالم الان يتحدث عن الامية الرقمية والثقافية والصحية والسكانية والمالية ولذا توجهنا الحديث الان ان نقدم للدارس هذه الوجبة العلمية الدسمة والتي تحتوى على كافة الأنماط.

واكد ناصف ان لابد من حل شامل لكل القضايا ولذلك فأن الهيئة وقعت اكثر من ١٢٨ اتفاقية مع الجهات الشريكة منها ٢٨جامعة حكومية واربعة جامعات خاصة تمارس دورها فى قضية محو الامية فحينما يقبع الفقر تنتشر الامية.

