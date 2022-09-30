عادل زين الدين رئيساً لجامعة طيبة الجديدة التكنولوجية بالأقصر

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى قراراً بندب الدكتور عادل زين الدين محمد قائما بأعمال رئيس جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية بمدينة الأقصر بداية من 1 أكتوبر المقبل 2022 حرصاً علي فاعلية العمل بالجامعة .

جاء ذلك من خلال بيان صحفى لجامعة أسوان، وأشار البيان إلي أن الدكتور عادل زين الدين محمد كان يشغل منصب عميد كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان خلال الفترة الماضية وتولي العديد من المناصب الإدارية بجامعة أسوان.

جامعة أسوان

وحصل الدكتور عادل زين علي بكالوريوس هندسة القوي الكهربية في عام 1995 ثم عمل معيدا في كلية الهندسة ثم حصل علي درجة الماجستير في الهندسة ثم حصل علي درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربية في عام 2005، ولديه أكثر من 50 بحثا، كمل شغل منصب رئيس قسم هندسة الجهد الفائق ثم وكيلا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووكيلا لشئون التعليم والطلاب ثم عميدا لكلية هندسة الطاقة وتقلد أيضا العديد من المناصب الادارية بالجامعة وحاز علي العديد من الجوائز العلمية.

وكان قد انعقد اليوم مجلس جامعة أسوان رقم (123) برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان وبحضور الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات ومستشارى رئيس الجامعة.

أنشطة ثقافية وفنية

وافتتح أعمال المجلس الدكتور أيمن عثمان بالترحيب بأعضاء المجلس مقدما التهنئة للحضور بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد 2023 يوم السبت المقبل الموافق 1 أكتوبر 2022م.

ووجه رئيس جامعة أسوان أعضاء هيئة التدريس بالتواجد من اليوم الأول للدراسة أول أكتوبر القادم، جاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية لاستقبال الطلاب، والتأكيد علي سرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدارسي الجديد.

وأكد مجلس جامعة أسوان على وضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكُبرى لتعزيز الانتماء والولاء لدى الطلاب، والعمل على زيادة جهود الجامعة فى محو الأمية والتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتأكيد على اتباع كل معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

كما وجه رئيس جامعة أسوان باستمرار تنفيذ برامج التوعية للطلاب حول فيروس كورونا، وتشجيعهم على الحصول على الجرعات المُنشطة حرصًا على سلامتهم خلال المتابعة للعملية التعليمية بالجامعة بمختلف مقرات الجامعة بصحاري وأسوان الجديدة وفي ابوالريش والنفق.