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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 أنواع كروس أوفر في مصر بسعر يبدأ من 580 ألف.. الظهور الأول لعملاق الكروس أوفر لامبورجيني اوروس S موديل 2023

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

5 سيارات كروس أوفر في مصر بسعر يبدأ من 580 ألف جنيه|صور

تمتلك سيارات الكروس أوفر الرياضية شعبية كبيرة عالمياً ومحلياً، ويرجع لذلك لكفاءتها العالية، حيث تقدم راحة أكبر أثناء القيادة مقارنة بسيارات السيدان والهاتشباك نظراً لارتفاعها عن الأرض، ورحابة مقصورتها الداخلية.

 

على قد الأيد.. 5 سيارات مستعملة بسعر أقل من 50 ألف جنيه | صور

يبحث الكثير من المواطنين محدودي الدخل عن سيارات اقتصادية مستعملة بأسعار منخفضة تلبي احتياجاتهم الأساسية، حيث شهد السوق المصري ارتفاعا كبيراً في أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، وذلك نتيجة توقف سلاسل التوريد العالمية.

 

الأسرع في الامارات .. 5 سيارات خارقة موديل 2022 |صور

تتواجد الكثير من موديلات 2022 في السوق الاماراتي للسيارات، حيث تتنوع بحسب العلامة التجارية وبلد المنشأ، بالإضافة إلى التصميمات الهيكلية والتجهيزات الداخلية، إلى جانب القدرات الفنية.

 

5 سيارات صينية في مصر .. بسعر يبدأ من 275 الف جنيه |صور

يمتلك السوق المصري العديد من السيارات الصينية، والتي حققت شعبية كبيرة محليًا، نسبة إلى اصداراتها المتنوعة، والعديد من التقنيات التي تقدمها كل علامة تجارية.

 

الظهور الأول لعملاق الكروس أوفر لامبورجيني اوروس S موديل 2023.. صور

كشفت العلامة التجارية الإيطالية لامبورجيني عن المواصفات الرسمية للنسخة الجديدة المحدثة اوروس S من سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات، وستتوفر السيارة بعدة ترقيات مميزة على مستوى الأداء والتصميم عن الإصدار السابق الذي تصدر قائمة الأعلى مبيعاً للشركة خلال الأعوام الماضية.

 

سعر أرخص سيارة "أوتوماتيك هاتشباك" موديل 2022 في مصر |صور

يقدم السوق المصري العديد من موديلات 2022، مع تصميمات خارجية متنوعة بين فئة السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك الشبابية الشهيرة، ومنها النسخة سوزوكي سيلاريو 2022.

 

لمحبي السيدان.. شيفروليه أوبترا بسعر 130 ألف جنيه | صور

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا واحدة من أشهر سيارات السيدان في السوق المصري خلال العقدين الماضيين، حيث تميزت بسعرها الاقتصادي ومواصفاتها الاعتمادية، وعرفت السيارة عالمياً بالعديد من الأسماء المختلفة، حيث انطلقت لأول مرة باسم دايو لاسيتي.

 

على نغمات دوشة.. محمد رمضان وشيف بوراك بصحبة كورفيت الخارقة| فيديو

ظهر الفنان محمد رمضان وهو بصحبة الشيف التركي الشهير "بوراك"، داخل إحدى سيارات كورفيت الخارقة، حيث تبادل رمضان وبوراك بعض الصور مع الجمهور، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره رمضان عبر حسابة الرسمي بموقع انستجرام.

 

نصائح مهمة وضرورية للحفاظ على سيارتك آمنة

تعتبر السيارات وسيلة هامة وأساسية عند الكثير من المواطنين للذهاب للعمل والتنقل وقضاء الاحتياجات والأغراض الأساسية، لذلك تحتاج السيارة لعناية خاصة بصفة شبهه يومية للحفاظ عليها آمنة وسليمة دون الوقوع في أي مشاكل فنية قد تؤدي لحادث.

 

 

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