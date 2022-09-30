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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أدوية تجميلية مغشوشة.. الشيخ إبراهيم شهاب بين الدجل وأعشاب بير السلم|ما القصة؟

الشيخ إبراهيم شهاب
الشيخ إبراهيم شهاب

الشيخ إبراهيم شهاب.. وهو الشيخ الذي أعلن عن قدرته في استخدام أساليب الدجل والسحر والشعوذة، وأيضا ترويج وبيع بعض الأدوية التي يتم تصنيعها وإنتاجها من المواد الأولية بدون الخضوع للإشتراطات الطبية، وذلك عبر منصات التواصل الإجتماعي والقنوات الفضائية الغير مرخصة.

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الأنشطة الإجرامية التي يمارسها الشيخ إبراهيم شهاب، حيث أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أن الشيخ إبراهيم شهاب له معلومات جنائية، ويقطن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

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تفاصيل القبض على الشيخ إبراهيم شهاب

كما شرحت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قيام الشيخ إبراهيم شهاب بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بإستخدام أساليب الدجل والسحر وبيع بعض الأدوية التى يتم تصنيعها من مواد أولية دون إتخاذ إشتراطات طبية وقيامه بالترويج لنشاطه غير المشروع عبر العديد من المواقع والقنوات الفضائية غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية المتهم داخل مركز مخصص لذلك وتم القبض على الشيخ إبراهيم شهاب، وبرفقته المدير الإداري للمركز وأيضا مسئول البث الرقمي، لاتهامهما بالدجل والسحر والشعوذة واستخدام عقاقير طبية غير مرخصة .

الشيخ إبراهيم شهاب

سقوط الشيخ إبراهيم شهاب بتهمة الدجل والشعوذة

وعقب ضبط الشيخ إبراهيم شهاب، وحال تفتيش الأجهزة الأمنية للمركز بحضور المتهمين عثرت القوات على 1162 عبوة أعشاب وأدوية علاجية وتجميلية مجهولة المصدر، وايضا تم العثور على 4 هواتف محمولة خاصة بالتواصل مع عملائهم وإدارة قناة الشيخ إبراهيم شهاب على موقع اليوتيوب.

الشيخ إبراهيم شهاب

كما عثرت الأجهزة الأمنية على جهاز تابلت خاص بتنظيم الحجز للمرضى وكذا إدارة صفحة التواصل الإجتماعي على منصة الفيسبوك، ومجموعة من الأختام والأوراق والإستمارات الخاصة بالمركز المشار إليه، ومبلغ مالي، وبفحص أجهزة الهاتف المحمول والتابلت تبين إحتوائها على دلائل تُشير إلى نشاطهما غير المشروع.

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وواجهت الأجهزة الأمنية المتهم الشيخ إبراهيم شهاب والآخرين المضبوطين بما أسفر عن التفتيش والضبط أقرا بإرتكابهم نشاطا غير مشروع في الدجل والسحر والشعوذة واستخدام عقاقير طبية غير مرخصة، بهدف وقصد تحقيق أرباح مادية.

الشيخ إبراهيم شهاب

وباشرت جهات التحقيق التحقيقات حيث قررت حبس الشيخ إبراهيم شهاب وشريكه 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك لإتهامهم بالإتجار في العقاقير غير المرخصة ومجهولة المصدر واستخدامها في أمور الدجل والشعوذة بزعم أنها تعالج من المس والسحر والحسد.

الشيخ ابراهيم شهاب اخبار الحوادث إبراهيم شهاب اعمال الدجل أدوية اعشاب مغشوشة

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