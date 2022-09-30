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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 9 - 2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 30 - 9 - 2022 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم أبرزها  مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني على ملعب "إليانز أرينا".


مواعيد مباريات الدوري الألماني 


بايرن ميونخ X باير ليفركوزن – 8.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 


أتلتيك بيلباو X ألميريا – 9 مساء - beIN Sports HD 1

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 


أنجيه X مارسيليا – 9 مساء - beIN Sports Connect

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مواعيد مباريات الدوري البرتغالي 


سبورتنج لشبونة X جل فيسنتي – 8 مساء

بورتو X سبورتنج براجا – 10.15 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري المغربي 


الجيش الملكي X الدفاع الحسني الجديدي – 5 مساء

شباب المحمدية X الرجاء الرياضي – 9.30 مساء

مواعيد مباريات اليوم الدوري الإسباني البرتغال مواعيد مباريات اليوم الجمعة الدوري الفرنسي الدوري المغربي بايرن ميونخ الدوري الألماني

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