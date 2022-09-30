مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 9 - 2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 30 - 9 - 2022 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم أبرزها مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني على ملعب "إليانز أرينا".



مواعيد مباريات الدوري الألماني



بايرن ميونخ X باير ليفركوزن – 8.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



أتلتيك بيلباو X ألميريا – 9 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



أنجيه X مارسيليا – 9 مساء - beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي



سبورتنج لشبونة X جل فيسنتي – 8 مساء

بورتو X سبورتنج براجا – 10.15 مساء

مواعيد مباريات الدوري المغربي



الجيش الملكي X الدفاع الحسني الجديدي – 5 مساء

شباب المحمدية X الرجاء الرياضي – 9.30 مساء