فلوس الحكام فين وليه تخفي الاسم ؟ ....شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

هاجم الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الحكام المصريين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية حتى الآن وهو أمر مثير للدهشة.

وأضاف شوبير أن أفضل حكم يحصل على سبيل المثال على ٥ آلاف جنيه في المباراة ولن يحكم سوى ٤ مباريات فمستحقات الحكم الواحد لن تزيد عن ٢٠ ألف جنيه مما يعني أن مستحقات الحكام كلهم لن تتعدى الـ ١٢٠ ألف جنيه وهو رقم بسيط في كرة القدم المصرية.

وتابع أن لاعبي الدوري المصري والمدربين يحصلون علي أرقام مالية كبري فلا يليق أن تتأخر مستحقات الحكام الزهيده حتى الآن مشددا أن الحكام هم أشخاص عاديون لديهم التزامات مادية.

وأكمل قائلا “ واحد اتنين فلوس الحكام فين ” .

وعن الحكام الدوليين التي تم الإعلان عنهم فأكد أن الاتحاد لجأ لطريقه غريبة حيث أعلن أن عمرو عبدالرحيم ضمن القائمة ولم يستخدم الاسم الصحيح للحكم وهو ابن الخبير التحكيمي أحمد الشناوي مشددا أنه في حال اختياره بسبب الكفاءة فيجب اعلان اسمه بثقه و بشكل صحيح.



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