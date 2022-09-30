أخبار الرياضة.. مبادرة مؤمن زكريا الجديدة وشوبير يهاجم اتحاد الكرة

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة ، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

سداد أذني عن تجاوزات الجماهير .. مؤمن زكريا يكشف سر احتفاله المميز ويدعو لنبذ التعصب

كشف مؤمن زكريا نجم الأهلي عن سر احتفاله المميز طوال مسيرته الكروية.

واكد مؤمن زكريا في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت ٢ أن الاحتفال كان عبارة عن سداد أذنيه عن أي إساءة من الجماهير ضده.



فلوس الحكام فين وليه تخفي الاسم ؟ ....شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

هاجم الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الحكام المصريين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية حتى الآن وهو أمر مثير للدهشة.

حازم إمام كان كيوت وهل أصبح سوبر مان الآن؟....مرتضى منصور يدعم أيمن عبدالعزيز



دعم المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أيمن عبدالعزيز نجم وقائد الفريق السابق عقب اختياره في الجهاز الفني للمنتخب الأول برئاسة روي فيتوريا.

واكد مرتضي منصور في فيديو تم بثه عبر قناة الزمالك أن ايمن عبدالعزيز مدرب كبير ووصل لمنصب المدرب المساعد للمنتخب بعمله وخبراته وليس بسبب حديث بعض “ السذج ” بأن حازم امام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة هو من عينه بذلك المنصب .







سيسافر للخارج...مهيب عبدالهادي يكشف تفاصيل الحاله الصحية لـ وليد سليمان

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن الحالة الصحية لـ وليد سليمان نجم الأهلي والمنتخب السابق خلال الفترة الحالية.

وأضاف في تصريحات عبر قناة ام بي سي مصر أن وليد سليمان يعاني من آلام في فقرات العمود الفقري منذ فترة طويلة.



لا للتعصب الرياضي.. مؤمن زكريا يدشن مبادرة ويدعو الجميع للانضمام

شارك اللاعب مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي السابق تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



