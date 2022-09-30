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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 19 شخصا في تفجير انتحاري بالعاصمة الأفغانية كابول

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم الجمعة أن تفجيرا انتحاريا استهدف مؤسسة تعليمية بالعاصمة الأفغانية كابول أدى إلى مقتل 19 شخصا وإصابة العشرات، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وينتمي الكثير من سكان المنطقة الغربية التي وقع فيها الهجوم لأقلية الهزارة العرقية التي جرى استهدافها من قبل في هجمات نفذها تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زادران إن 27 شخصا أصيبوا أيضا في الهجوم. وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق إن عدد المصابين 29.

وأضاف المتحدث أن الهجوم وقع في مؤسسة تعليمية كان تجري اختبار قبول للطلاب الجدد. وعادة ما تُغلق المدارس في أفغانستان أيام الجمعة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن "مهاجمة أهداف مدنية تبرهن على مدى القسوة اللاإنسانية للعدو وافتقاره للمعايير الأخلاقية". ولم يشر بأصابع الاتهام إلى أي جهة.

وأكدت حركة طالبان منذ سيطرتها على أفغانستان في أغسطس 2021 أنها تقوم بتأمين البلاد بعد عقود من الحرب، لكن الأشهر الأخيرة شهدت سلسلة من التفجيرات في مساجد ومناطق مدنية.

كان طلاب في سن المراهقة من بين 24 شخصا قتلوا في هجوم استهدف مركزا تعليميا في غرب كابول عام 2020 وأعلن تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية عنه.

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