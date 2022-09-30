حسام زكي: تحضيرات القمة العربية تسير بشكل ممتاز

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، إن التحضيرات للقمة العربية المقررة نوفمبر المقبل تسير على أفضل مايكون وبشكل ممتاز.



وأكد زكي، في حوار له مع قناة النهار الجزائرية على هامش زيارته على رأس وفد الجامعة العربية لمتابعة التجهيزات قبيل انطلاق القمة ؛ أن التحضيرات جارية على قدم وثاق من قبل اللجنة الوطنية المعنية بمختلف مستوياتها وبكل جدية واهتمام بأدق بالتفاصيل وراحة الوفود بما يخرج قمة عربية ناجحة.

وشارك الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، فى مراسم إطلاق إصدار الطابع البريدي العربي الموحد الخاص بالدورة العادية الواحدة والثلاثين لقمة جامعة الدول العربية، والمقرر انعقادها بالجزائر في نوفمبر المقبل.