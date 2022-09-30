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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسد يرعب مانولاس في نادي الشارقة الإماراتي| فيديو

مانولاس
مانولاس

واجه اليوناني كوستاس مانولاس لاعب فريق روما السابق موقفا صعبا خلال جلسة تقديمه في نادي الشارقة الإماراتي حيث تم الاستعانة بأسد حقيقي لجلسة التصوير.

 

وأعلن نادي الشارقة الإماراتي التعاقد مع المدافع اليوناني لمدة موسمين قادما من نادي أولمبياكوس بـ 4.5 مليون يورو.

واستعان نادي الشارقة بأسد حقيقي ليتم التصوير رفقة مانولاس ولكن المهمة لم تنجح بسبب زئير الأسد الذي أرعب اللاعب ولم تستكمل الجلسة لفراره.

 

تم تسريب الفيديو  من صاحب الأسد حميد البقيش عبر وسائل التواصل الاجتماعي رغم إلغاء الفكرة لهروب اللاعب ورفض مسح الفيديو.

 

وأوضح صاحب السد في الفيديو أنه تلقي اتصالا بأحد أعضاء مجلس الإدارة يطالبه بحذف الفيديو لأنه تسبب في تعب اللاعب نفسيا.

 

واختتم صاحب الأسد أن مانولاس تأخر عن جلسة التصوير 6 ساعات وفي الأخير انسحب خوفا من السد.

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