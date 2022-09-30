نواب الهرم يشهدون نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم بنسخته الرابعة.. صور

شهد أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، حفل نهائي دوري مستقبل وطن، في نسخته الرابعة، في قسم الهرم، بحضور النائب عمرو القطامي أمين شؤون المجالس المحلية الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب محمد سلطان، أمين العلاقات العامة للحزب بالمحافظة، والنائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، ومحمد عباس البطران أمين الحزب بقسم الهرم.

وأكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن دورى كرة القدم الذى ينظمه حزب مستقبل وطن مهم للغاية من أجل الاهتمام بالشباب الواعد وتعزيز دور الرياضة فى المجتمع المصرى، ومساعدة أى شاب موهوب كرويًا للتعبير عن نفسه، عسى أن نجد شبابا لديهم الموهبة لتكرار أنجاز محمد صلاح الذى يعتبر سفيرا فوق العادة لمصر فى الخارج.

وأوضح "القطامي"، أن الرياضة لها فوائد كثيرة، أولها لتفريغ طاقة الشباب فى مجال يعود بالنفع على المجتمع حيث هناك مقولة "العقل السليم فى الجسم السليم"، كما أن الشاب الذى يتجه للرياضة ويتفوق فيها تقوم سلوكه وتحميه من إغراءات الانحراف أو الاتجاه إلى المخدرات .