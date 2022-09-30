"مصر وقضايا التغير المناخي".. تفاصيل العدد الجديد من مجلة الديمقراطية- أكتوبر

"مصر وقضايا التغير المناخي"، هذا عنوان العدد الجديد من مجلة الديمقراطية- أكتوبر 2022-، والصادرة عن مؤسسة الأهرام، والتي يرأس تحريرها، أحمد ناجي قمحة، ويركز ملف العدد على قضية تغير المناخ التي تمثل أهم التحديات التي تواجه العالم حالياً، وعلى التحركات المصرية في التصدى للظاهرة، خاصة أن مصر حرصت خلال السنوات الماضية على الانخراط بقوة ولعب دور مؤثر في توجيه أجندة العمل الجماعي الدولي فى هذا الخصوص، حيث ترأس الرئيس عبد الفتاح السياسي لجنة الرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ عامي 2015 و 2016 وأطلق حينذاك مبادرتين أفريقيتين على قدر كبير من الأهمية، تعنى أولهما بالطاقة المتجددة في أفريقيا، وتركز الثانية على دعم جهود التكيف في القارة.

تضمن العدد الجديد من المجلة افتتاحية الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة الديمقراطية، والتي جاءت تحت عنوان "صناعة الوعي المجتمعي قضية أمن قومي. كما تضمن العدد عدة مقالات أخرى ، جاء أبرزها بعنوان " مدخلان لقراءة الحوار الوطني في مصر 2022" للدكتور عمرو حمزاوي، ومقال "المحور السياسي في الحوار الوطني" للدكتور إكرام بدر الدين.

كما تضمن العدد دراسة للدكتور شريف فياض بعنوان "التغيرات المناخية والأمن الغذائي المصري.. الأثر وسياسة المواجهة"، بينما قدم على فرجاني دراسة بعنوان "استراتيجية دفع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام".

وتضمن العدد الجديد، حوار مع د. ليلى إسكندر وزيرة البيئة سابقاً، والذى ركز على قضية التغيراتن المناخية وتداعياتها، والفرص التى ستوفرها قمة شرم الشيخ للمناخ. كما تضمن العدد عدد من التقارير، التي سعت إلى تقديم تحليل عميق للأزمة السياسية في العراق، وتطورات المشهد في لبنان.