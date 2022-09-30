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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاركت فيه مصر.. طابع بريدي للقمة العربية بالجزائر.. تفاصيل

صدى البلد

تستعد الجمهورية الشعبية الديمقراطية الجزائرية لإطلاق القمة العربية في أول نوفمبر المقبل والتي تأتي وسط تحديات متشابكة راهنة تواجهها المنطقة العربية. 

وتجري الاستعدادات لاستضافة القمة على قدم وساق حيث أجرى وفد جامعة الدول العربة برئاسة الأمين العام المساعد حسام زكي زيارة للإطلاع على مجريات القمة والتي وصفها بتحضيرات "ممتازة"، تؤدي لقمة ناجحة . 

وخلال هذه الزيارة، شارك الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، فى مراسم إطلاق إصدار الطابع البريدي العربي الموحد الخاص بالدورة العادية الواحدة والثلاثين لقمة جامعة الدول العربية.


واعتبر المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة البريد الجزائرية عبد الوهاب باره، أن الطابع كان محلا للمصادقة من مجلس وزراء الخارجية العرب، معربا عن تقديره لمصر والدول التي شاركت بإصدار هذا الطابع.

 

ومن جانبه أعرب السفير حسام زكى عن تقديره للاستجابة السريعة من قبل دولة الجزائر فى إصدار الطابع، متمنيا النجاح للقمة العربية المقبلة.

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