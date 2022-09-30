النيابة تقرر حبس عاطل ضبط بحوزته 17 طربة حشيش بطنطا

قررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية حبس عاطل لاتهامة بالاتجار في المواد المخدرة 4 ايام علي ذمة التحقيق بعد ضبطه وبحوزته 17 طربة حشيش بنطاق مركز طنطا.





كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بتوافر معلومات عن قيام عاطل باتخاذ قرية محلة روح بدائرة مركز طنطا مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مركز طنطا وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدة اكمنة ثابتة ومتحركة وفي احداها تم ضبط المتهم وبحوزته 17 طربة حشيش قبل توزيعها علي عملائة بدائرة المركز.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.