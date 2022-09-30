الشباب والرياضة تطلق المؤتمر التدريبي الثاني لبرنامج Nation Builder بالإسكندرية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية النشء ) فعاليات المؤتمر التدريبى الثانى لبرنامج ( Nation Builder ) بالإسكندرية بالتعاون مع السامبا الامريكية، ومؤسسة Nation Builder ، بمشاركة 50 من النشء فى المرحلة العمرية من ( 18-15 ) عام ، وبدأت الجلسة الافتتاحية بحضور السيدة چوليا فندريك المستشار الثقافي للسفارة الامريكية ، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ، والسيد ماسون ويست المدير التنفيذي لمؤسسة Nation Builder.

تضمن المؤتمر تنفيذ برنامج تدريبي للمبادرات الشبابية والآليات للتنفيذ ، واستخدام أهداف التنمية المستدامة ، والتدريب على مهارات العرض والتفكير والإدارة وتطوير المشروعات من خلال تقسيم الطلائع المشاركين لفرق ويتبنى كل فريق فكرة مشروع ، وسيعقد مؤتمر بالمحافظة المنفذ بها البرنامج لمدة ثلاثة ايام للتدريب النهائي والتحكيم النهائي للمسابقة لمشروعات الفرق ، سيسافر الفريق الفائز بالمركز الاول في كل محافظة إلى الولايات المتحدة الامريكية لعرض المشروعات الفائزة .

كما تضمنت فعاليات المؤتمر التدريب على تطوير عقلية القيادة ، وخلق ثقافة العمل بروح الفريق الواحد ، وكيفية التخلص من الضغوط الحياتية ، ومواصلة العمل بالأهداف المرسومة تحت عنوان No labels , no limits ، كما تضمنت الفعاليات التدريب على كيفية اكتشاف المشكلات والعمل بفريق واحد رغم اختلاف السن والجنس والعرق ، والكشف عن المشكلات التي تواجه شخصيتهم والتعبير عنها ، والتعامل معها .

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من التدريب الاول لمحافظة القاهرة وتقسيم المتدربين إلى ١١ فريق وتم اختيار القضايا التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة وتناولت المشروعات المقدمة مجموعة من القضايا ( قضايا ذوى الهمم - الصحة النفسية - التغيرات المناخية - اعادة استخدام الطعام المهدر - المشاركة المجتمعية - حل مشكلات الجوع والتعليم - تقليل مخاطر ثانى أكسيد الكربون ونسبته فى الهواء).