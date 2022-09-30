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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشء وشباب مصر وأفريقيا يطلقون الأقمار الصناعية كان سات

إطلاق الأقمار الصناعية
إطلاق الأقمار الصناعية "كان سات" بمركز شباب التجمع الأول

أطلق  نشء وشباب مصر وأفريقيا الأقمار الصناعية "كان سات"، ضمن فعاليات اليوم الخامس للملتقى الثالث للنشء والشباب بدول شمال أفريقيا حول الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة المصرية من خلال ( الإدارة المركزية لتنمية النشء)  بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ، والمركز الجهوى للاستشعار عن بعد لدول شمال أفريقيا ، بمشاركة خمسة دول ممثلة هي (مصر ،ليبيا ،السودان ، تونس ،اليمن ) ، خلال الفترة من 24 سبتمبر لــ 2 من أكتوبر المُقبل .

 

وتضمنت فعاليات اليوم الخامس  تنفيذ ورش عمل تطبيقية لإنهاء تصميمات الأقمار الصناعية  ( كان سات )  والتأكد من  التوصيلات الأخيرة ، وتجربة توصيل القمر بالبرنامج قبل انطلاقه ، ثم شرح العروض المقدمة من مجموعات العمل والتى توضح الإجراءات التنفيذية لتصميم الأقمار الصناعية  والتى حضرها رئيس الهيئة ، ثم التوجه لمركز شباب التجمع الأول بالقاهرة لإطلاق الأقمار الصناعية وكان فى استقبالهم وحضور فعاليات الإطلاق رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء  ومدير عام الموهوبين والمبدعين .  

تم إطلاق الأقمار الصناعية  من مناطق مختلفة داخل مركز الشباب وتم التقاط بيانات كثيرة على وحدة التحكم ليقوم النشء  بتحليلها  وتحويلها لمعلومات  يتم الاستفادة منها .  

الجدير بالذكر  أن الأقمار الصناعية  التى تم إطلاقها كانت نتاج عمل تدريبى لمدة أربعة أيام  صباح مساء  من خلال النشء والشباب بتعليم وتدريب  محاضرين ومهندسين  متميزين من  الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وقد أعرب  النشء  والشباب المشاركون   عن بالغ  سعادتهم  في تصميم القمر الصناعى واطلاقه  اليوم  وإظهار نتاج التنفيذ.

إفريقيا مصر كان سات الاقمار الصناعية الشباب والرياضة

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