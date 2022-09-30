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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوات لتكريم فاطمة الزهراني.. حكاية حارسة آمن منتقبة أثارت أعجاب السعوديين..القصة كاملة|فيديو

السعودية
السعودية

طالب سعوديون بتكريم حارسة أمن، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حسن معاملتها لشخص من ذوي الهمم.

ووثقت كاميرات المراقبة الواقعة، وتبين أن بطلتها حارسة أمن في أحد المواقع بمدينة الطائف غرب المملكة العربية السعودية، والطرف الآخر شخص من ذوي الهمم كان يرتعد من البرد.

حارسة الأمن السعودية فاطمة الزهراني

وفي الفيديو المتداول، ظهرت حارسة الأمن السعودية فاطمة الزهراني وهي تتعامل بلطف شديد مع الشخص، وتضع على كتفيه عباءة لتدفئته، الأمر الذي أثار استحسان مستخدمي مواقع التواصل في المملكة.

وطالب كثيرون بتكريم حارسة الأمن فاطمة الزهراني تقديرًا لهذا الموقف الإنساني، وسط عاصفة من التعاطف والإعجاب بموقفها مع الشخص المذكور.


من جهتها، قالت فاطمة الزهراني إنها تعمل حارسة أمن في أحد المتاجر، وشهدت دخول الشاب من البوابة مبتسما ثم غاب لـ10 دقائق، وعند عودته لاحظت أن وجهه أصفر.

سألت الحارسة الشاب عن سبب اصفرار وجهه، فقال إنه يشعر بالبرد، فسارعت إلى إخراجه من مكانه، ووضعت عباءة على كتفيه، ثم قدمت له القهوة ووفرت له مكانًا دافئ.

مقطع فيديو ذوى الهمم مدينة الطائف السعودية فاطمة الزهراني حارسة الأمن فاطمة الزهراني

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