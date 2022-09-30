أخبار البرلمان| 5 أفعال تعرضك للحبس والغرامة.. وحوافز تميز للمعلمين بالقانون الجديد

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

الحبس وغرامة لطالبين حرضا على العلاقات المشبوهة عبر مواقع التواصل

احذر.. 5 أفعال تعرضك للحبس والغرامة بقانون التأمين الموحد

لـ أصحاب العمل.. غرامة 20 ألف جنيه عقوبة التمييز ضد العمال

تشكيل عصابي يواجه الحبس والغرامة لإدارتهم مركزا لعلاج الإدمان دون ترخيص

برلماني: مبادرة مبادلة الديون بالاستثمارات تخفف الأعباء عن موازنة اقتصاديات الدول الناشئة

مصر تدعو إلى إطلاق مبادرة عالمية لمبادلة الديون وتحويلها لمشروعات استثمارية.. نواب: تدعم مسار التحول لاقتصاد تنموي.. تخفف الأعباء على الدول النامية.. وتوفر المزيد من فرص العمل

حوافز تميز وتعويض لساعات العمل الإضافية.. بشرى سارة للمعلمين بالقانون الجديد