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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان| 5 أفعال تعرضك للحبس والغرامة.. وحوافز تميز للمعلمين بالقانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

 

 

الحبس وغرامة لطالبين حرضا على العلاقات المشبوهة عبر مواقع التواصل

 

احذر.. 5 أفعال تعرضك للحبس والغرامة بقانون التأمين الموحد

 

لـ أصحاب العمل.. غرامة 20 ألف جنيه عقوبة التمييز ضد العمال

 

تشكيل عصابي يواجه الحبس والغرامة لإدارتهم مركزا لعلاج الإدمان دون ترخيص

 

برلماني: مبادرة مبادلة الديون بالاستثمارات تخفف الأعباء عن موازنة اقتصاديات الدول الناشئة

 

مصر تدعو إلى إطلاق مبادرة عالمية لمبادلة الديون وتحويلها لمشروعات استثمارية.. نواب: تدعم مسار التحول لاقتصاد تنموي.. تخفف الأعباء على الدول النامية.. وتوفر المزيد من فرص العمل

 

حوافز تميز وتعويض لساعات العمل الإضافية.. بشرى سارة للمعلمين بالقانون الجديد

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أخبار البرلمان| 5 أفعال تعرضك للحبس والغرامة.. وحوافز تميز للمعلمين بالقانون الجديد

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