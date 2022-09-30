النشرة الدينية.. وزير الأوقاف: مولد النبي ميلاد عظيم للبشرية جمعاء.. و3 أعمال تجعلك من الفائزين بـ تاج الجنة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية والأخبار المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
هدي النبي في بيان منزلة الشهادة والشهداء.. موضوع خطبة الجمعة القادمة
ماذا صنع الله بـ أبي لهب.. لماذا يخفف عنه العذاب يوم الإثنين؟
عالم أزهري: الاحتفال بالمولد النبوي يكون باتباع سنة الرسول والتحلي بأخلاقه
تاج الجنة.. 3 أعمال تجعلك من الفائزين به يوم القيامة
وزير الأوقاف الفلسطيني: لن نستسلم للمخطط الصهيوني في فرض السيطرة على الأقصى
وزير الأوقاف: مولد النبي ميلاد عظيم للبشرية جمعاء.. وأخلاقه ترجمة عملية للقرآن
رسول الله كما لو رأيته .. علي جمعة يكشف عن الشمائل المحمدية
خالد الجندي : يجب على الناس جميعًا البشاشة للفرح بمولد رسول الله
ما الحكمة من قراءة سورة الكهف وقَصَصها يوم الجمعة؟ ثوابها عظيم