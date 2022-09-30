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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار السوشيال .. تصرف غامض من رمضان صبحي بعد رفض عرض الزمالك .. وجديد عبد الله السعيد

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

بعد رفض عرض الزمالك .. تصرف غامض من رمضان صبحي | شاهد

 

نشر رمضان صبحى ، لاعب نادى بيراميدز ، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ”.

عبدالله السعيد يقترب من الانتقال لـ نادى المصري .. تفاصيل

 

اعلن الاعلامى مهيب عبد الهادى ، عن اقتراب عبد الله السعيد لاعب نادى بيراميدز ، للانتقال لـ النادى المصرى . 

شاهد.. صورة جديدة لـ ابنة مؤمن زكريا مع والدتها

نشرت ريهام الشيمى ، زوجة  مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق ، صورة لها مع ابنتها نيللى وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

سيدة تستغيث لـ مساعدة طفل: أمه اتجوزت ورمته في الشارع

 

استغاثت سيدة عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” بالمواطنين لـ مساعدتها فى توفير مكان لـ طفل يبلغ من العمر 13 عاما بعدما تخلت عنه والدته.

مصر الأهلى الزمالك رمضان صبحي عبد الله السعيد النادي الأهلي

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