أخبار السوشيال .. تصرف غامض من رمضان صبحي بعد رفض عرض الزمالك .. وجديد عبد الله السعيد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

نشر رمضان صبحى ، لاعب نادى بيراميدز ، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ”.

اعلن الاعلامى مهيب عبد الهادى ، عن اقتراب عبد الله السعيد لاعب نادى بيراميدز ، للانتقال لـ النادى المصرى .

نشرت ريهام الشيمى ، زوجة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق ، صورة لها مع ابنتها نيللى وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

استغاثت سيدة عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” بالمواطنين لـ مساعدتها فى توفير مكان لـ طفل يبلغ من العمر 13 عاما بعدما تخلت عنه والدته.