تسابقا على الطريق.. مصرع عشريني وإصابة صديقه في انقلاب دراجتين بخاريتين بسوهاج

لقي شاب في بداية العقد الثالث من العُمر، وأصيب أخر في حادث تصادم دراجتين بخاريتين وانقلابهما على جانب الطريق؛ إثر تسابقهما على الطريق بقرية الخلافية دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، ووجود متوفي ومصاب ناحية قرية الخلافية دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء استقلال المدعو “كريم. ف- 20 عامًا- وشاب آخر"، دراجتين بخاريتين، وتسابقهما على الطريق اصطدما ببعضهما ما أدى إلى انقلابهما على جانب الطريق، ومصرع الأول وإصابة الآخير.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، والمُصاب إلى المستشفى الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

كما تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة الطريق بعد أن توقفت بسبب الحادث.

جارٍ تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.