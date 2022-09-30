عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تسابقا على الطريق.. مصرع عشريني وإصابة صديقه في انقلاب دراجتين بخاريتين بسوهاج

صدى البلد

لقي شاب في بداية العقد الثالث من العُمر، وأصيب أخر في حادث تصادم دراجتين بخاريتين وانقلابهما على جانب الطريق؛ إثر  تسابقهما على الطريق بقرية الخلافية دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، ووجود متوفي ومصاب ناحية قرية الخلافية دائرة المركز.

ضبط 129 ألف قطعة بسكويت مجهول المصدر في سوهاج

تجديد حبس 8 مواطنين للتنقيب عن الآثار في سوهاج

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء استقلال المدعو “كريم. ف- 20 عامًا- وشاب آخر"، دراجتين بخاريتين، وتسابقهما على الطريق اصطدما ببعضهما ما أدى إلى انقلابهما على جانب الطريق، ومصرع الأول وإصابة الآخير.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، والمُصاب إلى المستشفى الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

كما تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة الطريق بعد أن توقفت بسبب الحادث.

جارٍ تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج الخلافية جرجا سباق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمها لقيتها في الغسالة.. مصرع طفلة في حادث مؤسف بـ العياط

أحمد سحلته أسرة خطيبته وألقوه من الطابق الرابع بتحريض من والده.. شاهد

الحق اشتري بسرعة.. هبوط مفاجئ بـ أسعار الذهب وعيار 21 في النازل

في الطريق للقاهرة.. صورة مسربة لـ البرازيلي مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة

تفاصيل جديدة عن مقتل صيدلي حلوان ..وتامر أمين ينفعل | فيديو

الابن يفضح خيانة أمه.. رد فعل زوجة صيدلي حلوان بعد سقوطه من البلكونة|قضايا شغلت الرأي العام

معندناش زيه.. فرج عامر يطالب بضم لاعب نيوكاسل لمنتخب مصر

إلحق اشتري.. هبوط كبير في أسعار الذهب بالأسواق.. والدولار مرتفع في البنوك

موضوعات متعلقة

التصريح بدفن جثمان تلميذة غرقت بترعة الطهطاوية في سوهاج

ترشيحاتنا

لبنان.. انفجار في خزانات الوقود ببلدة مزبود

الحسم غدًا .. خلافات اتحاد الكرة ووزارة الرياضة تؤجل مباريات الدوري التونسي

الإفتاء: ليس بدعة .. الطريقة الشرعية للإحتفال بالمولد النبوي الشريف

بعد فضحها متحرشًا .. سالي عبد السلام تعلن ارتباطها | شاهد

صرف معاشات أكتوبر غدًا من الـ ATM

الخارجية تدين التفجير الإرهابي لـ مركز تربوي في كابول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروس.. أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة| شاهد

بين الكاجوال والكلاسيك .. 10 صور تكشف أناقة ريم مصطفى | شاهد

تنافس في الشياكة .. نجمات يتألقن بـ الأسود | شاهد

بفستان مزين بالورود.. درة تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة الجذابة | شاهد

فيديو

لن يقل عن 2700 جنيه.. تفاصيل رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص

إلحق اشتري.. هبوط كبير في أسعار الذهب بالأسواق.. والدولار مرتفع في البنوك

الدراسة بكرة.. قرار عاجل من وزير التعليم بشأن 6 ابتدائي والغياب بالمدارس

تم سجنه 3 سنوات.. لأول مرة حاتم فهمي يتحدث عن سر غيابه بعد نجاح أغنية "مش من حقك"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ