رسمياً.. أسوان يضم الجناح الهولندي باي كامارا

نجح مسئولو فريق أسوان، في إتمام التعاقد مع الهولندي السنغالي باي كامارا وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

اللاعب من مواليد ٢٠٠١ وسوف يتم قيده تحت السن.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لنادي أسوان لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بحضور كلا من إيهاب منصور عضو مجلس إدارة النادي وهيثم عرابي المدير الرياضي.

ويجيد كامارا اللعب في مراكز الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم.

ولعب كامارا في هولندا لأندية ايه زد ألكمار وإيمين، كما شارك مع منتخب هولندا تحت ١٥ و ١٧ عاما.