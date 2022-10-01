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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

نصب وشعوذة.. حكاية الشيخ إبراهيم في النصب على خلق الله| فيديو جراف

الشيخ إبراهيم شهاب
الشيخ إبراهيم شهاب

 الشيخ إبراهيم شهاب أحد الأشخاص الذين تخصصوا في أعمال الدجل والنصب على المواطنين .

أعمال الدجل والشعوذة تحتل المرتبة الخامسة في إنفاق المصريين.

أكثر من 300 ألف شخص يقومون بالنصب على الغلابة بحجة شفائهم من الأمراض.

أكثر من 5 مليارات دولار يتم انفاقها على أعمال الدجل والشعوذة في الوطن العربي.

دجل وسحر وشعوذة

الشيخ إبراهيم شهاب أعلن عن قدرته في استخدام أساليب الدجل والسحر والشعوذة، وأيضا ترويج وبيع بعض الأدوية التي يتم تصنيعها وإنتاجها من المواد الأولية بدون الخضوع للإشتراطات الطبية، وذلك عبر منصات التواصل الإجتماعي والقنوات الفضائية غير المرخصة.

 

أدوية تجميلية مغشوشة.. الشيخ إبراهيم شهاب بين الدجل وأعشاب بير السلم|ما القصة؟

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الأنشطة الإجرامية التي يمارسها الشيخ إبراهيم شهاب حيث أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أن الشيخ إبراهيم شهاب له معلومات جنائية.

ولمتابعة المزيد حول قصة الشيخ إبراهيم شهاب والقبض عليه .. تابع الفيديو جراف التالي:

الشيخ ابراهيم شهاب الدجل والنصب على المواطنين 300 ألف شخص 5 مليارات دولار

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