نصب وشعوذة.. حكاية الشيخ إبراهيم في النصب على خلق الله| فيديو جراف

الشيخ إبراهيم شهاب أحد الأشخاص الذين تخصصوا في أعمال الدجل والنصب على المواطنين .

أعمال الدجل والشعوذة تحتل المرتبة الخامسة في إنفاق المصريين.

أكثر من 300 ألف شخص يقومون بالنصب على الغلابة بحجة شفائهم من الأمراض.

أكثر من 5 مليارات دولار يتم انفاقها على أعمال الدجل والشعوذة في الوطن العربي.

دجل وسحر وشعوذة

الشيخ إبراهيم شهاب أعلن عن قدرته في استخدام أساليب الدجل والسحر والشعوذة، وأيضا ترويج وبيع بعض الأدوية التي يتم تصنيعها وإنتاجها من المواد الأولية بدون الخضوع للإشتراطات الطبية، وذلك عبر منصات التواصل الإجتماعي والقنوات الفضائية غير المرخصة.

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الأنشطة الإجرامية التي يمارسها الشيخ إبراهيم شهاب حيث أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أن الشيخ إبراهيم شهاب له معلومات جنائية.

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