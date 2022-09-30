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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يتفقد مضمار كتالونيا بمدينة برشلونة فى ختام زيارته لإسبانيا

صدى البلد

فى ختام زيارته للمملكة الأسبانية، قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الجمعة، بزيارة مضمار كتالونيا بمدينة برشلونة، والذى يستضيف مجموعة من سباقات السيارات فى مقدمتها سباق الـ " فورمولا وان"، وذلك برفقة مدير المضمار، وعدد من التنفيذيين، وأحمد عبد الخالق مدير عام السياحة والفاعليات الرياضية بالوزارة.

قدم مسئولو المضمار عرضاً شاملاً حول آلية الإدارة والتشغيل المتبعة بالمضمار، وجدول السباقات المحدد تنفيذها طوال العام، موضحين أحدث الأساليب العلمية فى إدارة السباقات والجدوى الاقتصادية منها.

أكد مسئولو مضمار كتالونيا بمدينة برشلونة على أهمية مضمار سباقات السيارات، والذى يشهد العديد من الفعاليات والمنافسات الرياضية التى تلقى متابعة كبيرة من قبل المهتمين بسباقات السيارات، مشيرين إلى العوائد الكبيرة لمضمار السيارات على المستويات الاقتصادية والسياحية والرياضية.

كما أعربوا عن أملهم فى وجود مضمار لسباقات السيارات بمصر خلال الفترة المقبلة، ويقام وفق المواصفات العالمية ليكون أول مضمار لسباق السيارات بالقارة الإفريقية، مؤكدين تطلعهم لنقل خبرتهم فى هذا المجال للجانب المصرى، وتقديم دراسة اقتصادية متكاملة حول هذا المشروع.

قام  وزير الشباب والرياضة بمشاهدة أحد السباقات المقامة بمضمار كتالونيا ببرشلونة ، إضافة إلى تفقد وحدة التحكم بالمضمار.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على التوجه نحو إقامة العديد من سباقات السيارات ضمن أجندة الفعاليات والسياحة الرياضية، والتى تلقى مشاركةً كبيرةً، مبيناً إنه سيتم دراسة كل ما تم عرضه من تفاصيل خلال زيارته لمضمار كتالونيا بمدينة برشلونة.

أشاد وزير الرياضة بما رآه من بنية تحتية رياضية بمدينة برشلونة الأسبانية، والتعرف على الأسلوب العلمى لإدارتها وتشغيلها، مشيراً أن نتائج الزيارة سيتم دراستها بشكل كامل  للمضى قدماً فى تنفيذ البرامج والفعاليات المشتركة  خلال الفترة المقبلة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برشلونة احمد عبد الخالق كتالونيا وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

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