الفيوم : اختيار 6 مشروعات خضراء لعرضها بـ مؤتمر المناخ | فيديو

أكد الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، أنه سيكون هناك استعدادات خاصة لقمة المناخ، مشيرا إلى إلى أنه سيكون هناك مبادرة وطنية للمشروعات الذكية والخضراء.

وقال محمد التوني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن اختيار المشروعات جاء طبقا للبنود الستة الواردة بالمادة الأولى بقرار رئيس مجلس الوزراء، وهي المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة “خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة”.

وتابع معاون محافظ الفيوم، أن شكلنا لجنة لاستقبال المشروعات والأفكار من الشباب بمجال الاقتصاد الأخضر، تم استقبال 100 مشروع من بينهم 38 مشروع استوفوا جميع الشروط والمعايير.

تم اختيار 6 من بينهم

وأشار محمد التوني إلى أن تم اختيار 6 من بينهم لعرضها ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ متعدد الأطراف المقرر انعقاده في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.