عاملالك مشاكل .. إعلامي يوجه نصيحة لـ محمد رمضان | فيديو

أكد الإعلامي محمد موسى، انه على محمد رمضان الإبتعاد عن الغناء، وأن يستكمل مسيرته الفنية، معلقا “سيبك من حكاية الغناء دي عشان عماله لك مشاكل وبصراحة خدت من رصيدك كتير”.

وقال محمد موسى، خلال تقديمه برنامج “خط أحمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الزعيم عادل إمام هو نمبر وان الحقيقي، ولم يقوم بما يفعل محمد رمضان".

وتابع مقدم برنامج “خط أحمر”، أنه "ياتري أنت مبسوط يا محمد يا رمضان من الرفض العربي لك بالشكل ده ؟ .. وياتري مش واخد بالك أن جماهريتك بالفعل بدأت في التآكل؟

خناقات ومشاجرات

وأشار محمد موسى إلى انه هل ستتحدى الجماهير التي رفضتك سواء في سوريا أو في قطر وهتروح واخد عربيته ويتصور في حواري وأزقة البلدين زي ما عمل في إسكندرية وزيارته انتهت في الأخر بخناقات ومشاجرات.