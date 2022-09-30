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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برعاية اتحاد الكرة..لجنة من رابطة الأندية والحكام لمعاينة ملعب الشرطة استعدادا للدوري

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

قرر المهندس عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات تشكيل لجنة من رابطة الأندية و لجنة الحكام لمعاينة استاد اتحاد الشرطة الرياضي استعدادا لبطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

ووجه سعد أبو صندوق رئيس نادي رجاء مطروح نداء عاجلا إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بشأن الشكل الجديد لبطولة دورى المحترفين في النسخة القادمة.

قال أبو صندوق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نداء الى مجلس ادارة اتحاد الكرة .. في حالة الاستقرار على دوري المحترفين من ٢٠ ناديا يكون الشكل على النحو التالي : ١٥ ناديا من القسم الثاني و٣ أندية من القسم الثالث وإقامة دوري ترقي من ٦ فرق منها ٣ أندية أصحاب المركز السادس من مجموعات القسم الثاني و٣ أندية أصحاب المركز الثاني من القسم الثالث لـ صعود فريقين.

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5 مقترحات

كان سعد أبو صندوق رئيس نادى الرجاء طرح 5 مقترحات على مسئولى اتحاد الكرة بشأن تطوير مسابقات الدوري الممتاز والدرجة الثانية وكأس مصر فضلا عن كأس الرابطة المحترفة.

وقال سعد أبو صندوق رئيس نادى الرجاء عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

نتمنى من مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم 
١- إيجاد فرص احتراف اللاعبين مواليد ٢٠٠٣و٢٠٠٦
٢- تحديد سعر لاعبي الدوري الممتاز ولا يوثق أي عقد يزيد عن السعر المحدد
٣-إقامة بطولة كأس مصر وكأس الرابطة بدون اللاعبين الدوليين ومشاركة ٥ لاعبين تحت السن على الاقل
٤- إلزام الأندية بلاعبين تحت السن ضمن التغييرات الخمسة في بطولة الدوري الممتاز
وأضاف : مسابقة القسم الثاني تقام منافسات تلك المسابقات من مجموعة واحدة من ١٨  أو ٢٠ ناديا.

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تطوير الكرة المصرية

كما طرح سعد أبو صندوق، رئيس نادى الرجاء، 4 مقترحات تساهم في تطوير الكرة المصرية التي جاءت على النحو التالي:

أولا: إلغاء بطولة ٢٠٠١، لا يوجد في العالم لاعب عمره ٢١ سنة، تحت السن.

ثانيا: تكون القائمة  ٢٥ لاعبا + ٥ لاعبين مواليد ٢٠٠١.

ثالثا: ٣ تغييرات في المباراة، بالإضافة إلى لاعبين مواليد ٢٠٠١ أو ٢٠٠٣ لأي نادٍ يرغب في إجراء  ٥ تغييرات، وبهذه الفكرة تضمن اهتمام الأندية بأفضل ٥ لاعبين من مواليد ٢٠٠١ ويكون قوام المنتخب الأوليمبي من هؤلاء اللاعبين وبفرضهم في المشاركة تضمن ارتفاع مستوى اللاعبين مواليد ٢٠٠١.

رابعا: تقليص عدد المحترفين ويكون لاعبا دوليا شارك على الأقل ١٠ مباريات مع المنتخب الأول أو المنتخب الأوليمبي.

اتحاد الكرة عامر حسين رابطة الأندية لجنة الحكام استاد اتحاد الشرطة الدوري الممتاز

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