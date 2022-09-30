مركز الطب الرياضى بمدينة نصر يستقبل وفدا ألمانيا من جامعة كارلسروه

استقبل، اليوم، مركز الطب الرياضى بمدينة نصر، وفداً طلابياً من ألمانيا "جامعة كارلسروه للتكنولوجيا"، والمصنف السابع على مستوى المانيا و١٩٨ على مستوى العالم، وذلك فى إطار التنسيق المشترك بين وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية للطب الرياضى وكلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان ضمن فعاليات المعسكر الدولى الصيفى بالتعاون جامعة كارلسروه، والذى يقام فى الفترة من ١٩ سبتمبر الى ٧ أكتوبر ٢٠٢٢.

تأتى الزيارة فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتأكيد على حرص الوزارة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة الجهات العلمية والتعليمية لتبادل الخبرات فى مجال الطب الرياضى ونقل التجارب الأجنبية الناجحة وتطبيقها فى مصر تماشياً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠.

وقد أشرف على الزيارة الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، الدكتورة أمل عبد الله عميدة الكلية، الدكتورة ناهد حجاج المشرف العام على المركز، وأحمد عبدربه مدير عام الوحدات والمراكز الطبية المتخصصة.

وتم خلال الزيارة تعريف الوفد المكون من ٧ طلاب ألمان بالإضافة إلي ٥ طالبات من كلية التربية الرياضية بنات حلوان على المركز وما يشمله من أجهزة حديثة للاختبارات والقياسات المختلفة.