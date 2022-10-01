اليوم.. بدء التسكين بالمدن الجامعية بحلوان

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن موعد التسكين للطلاب المغتربين الذين تنطبق عليهم شروط التسكين للعام الدراسي الجديد اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

وصرح الدكتور خالد ذكى مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان لصدي البلد أن شروط قبول الطلاب بالمدن الجامعية تكون وفقا للقواعد التالية:



1- أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس.



3- ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من الدكتور رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.



4- أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية.



5- ألا يكون قد حكم عليه بأحد العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.



6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة او عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة.



7- ألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداد رسوم الإقامة.



8- ألا يكون محولا الي الجامعة من كلية مناظرة.



9- ألا يكون مقبولا بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظة مالم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.



10- أن يخضع لأحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية.



11- تكون الأولوية في الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليا، حسب الأماكن الشاغرة مع الأخذ في الاعتبار الأعلى تقديرا فالأصغر سنا فالأبعد سكنا.



12- حال وجود أماكن شاغرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنا والابعد سكنا إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك وتكون بقرار من الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



13- يجوز قبول الطلاب خلال العام الجامعي في حالة خلو أماكن أثناء العام الجامعي، ويراعي عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابق الإشارة إليها.



14- يجوز قبول الطلاب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة .