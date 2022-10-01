عالم أزهري يحسم الجدل: الذين ماتوا في ميدان رابعة ليسوا شهداء

قال الدكتور سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا لجامعة الأزهر سابقا، إن الشهيد من منظور الدين هو الذى قتل دفاعا عن دينه ووطنه وأرضه وعرضه وماله، مشيرا إلى أن الشهيد الذى لم يتطرق إليه أحد هو شهيد القلم والكلمة.

وأضاف “أبو عاصي” خلال حواره ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الكلمة تسبق القنبلة، أى انه عندما تذاع الفكرة الخاطئة بين الشباب والناس هي التي تجعل الشاب يذهب ليقتل ويفكر ويسيل الدماء بناءا على فكرة خاطئة قيلت من قلم ما أو من واعظ ما أو من مفكر ما.

وتابع أنه إذا وقف الشخص مدافعا بالكلمة أو بالقلم ضد الأفكار الخاطئة فتم قتله، إذا فهو شهيد، لافتا إلى أن الذين ماتوا في ميدان رابعة خارجين عن سلطات الدولة، وهم ليسوا شهداء.