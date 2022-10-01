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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم أزهري يحسم الجدل: الذين ماتوا في ميدان رابعة ليسوا شهداء

الدكتور سالم أبو
الدكتور سالم أبو عاصي

قال الدكتور سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا لجامعة الأزهر سابقا، إن الشهيد من منظور الدين هو الذى قتل دفاعا عن دينه ووطنه وأرضه وعرضه وماله، مشيرا إلى أن الشهيد الذى لم يتطرق إليه أحد هو شهيد القلم والكلمة.

وأضاف “أبو عاصي” خلال حواره ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الكلمة تسبق القنبلة، أى انه عندما تذاع الفكرة الخاطئة بين الشباب والناس هي التي تجعل الشاب يذهب ليقتل ويفكر ويسيل الدماء بناءا على فكرة خاطئة قيلت من قلم ما أو من واعظ ما أو من مفكر ما.

وتابع أنه إذا وقف الشخص مدافعا بالكلمة أو بالقلم ضد الأفكار الخاطئة فتم قتله، إذا فهو شهيد، لافتا إلى أن الذين ماتوا في ميدان رابعة خارجين عن سلطات الدولة، وهم ليسوا شهداء.

جامعة الأزهر منظور الدين الشهيد ميدان رابعة سلطات الدولة

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