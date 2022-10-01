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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس صاحب مصنع مشغولات ذهبية بالقاهرة لتقليده أختام الدمغة

حبس
حبس

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس صاحب مصنع مشغولات ذهبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتقليد أختام مصلحة الدمغة والموازين على المشغولات الذهبية للتهرب من الضرائب.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب مصنع مشغولات ذهبية بالقاهرة لقيامه بتقليد أختام مصلحة الدمغة والموازين على المشغولات الذهبية للتهرب من الضرائب، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقليد الأختام الحكومية وترويجها.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صائغ وصاحب مصنع مشغولات ذهبية ، مقيم بالقاهرة) بتقليد أختام مصلحة الدمغة والموازين على المشغولات الذهبية تهرباً من سداد الرسوم والضرائب المستحقة ، واتخاذه من (مصنعه - الكائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة) وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى ويحتفظ بداخله بالأدوات المستخدمة فى نشاطه الإجرامى .

وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم إستهداف المصنع المشار إليه ، وأمكن ضبط المذكور وبتفتيش المصنع عثر على ( 13 قطعة شمع أحمر عليها طبعات مُقلدة لأختام مصلحة الدمغة والموازين تستخدم فى تقليد الأختام على المشغولات الذهبية المصنعة ، وكذا ضبط كمية من المشغولات الذهبية تامة الصنع "مختومة بأختام مقلدة منسوبة لمصلحة الدمغة والموازين" وزنت 3915 جرام) .

بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى ، وقررت اللجنة المختصة بأن المضبوطات تم دمغها بطريقة مخالفة للقانون خارج مصلحة الدمغة والموازين ، بأختام مقلدة مما ترتب عليه الإضرار بأموال الدولة بمبلغ مالى يقارب ( 3 مليون جنيه تقريباً) تمثل قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الكمية المضبوطة من المشغولات الذهبية فضلاً عن قيمتها السوقية البالغ مقدارها (4) مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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