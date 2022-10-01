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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

دبش أم شخصية تنافسية.. أول ما تراه في هذه الصورة يحدد شخصيتك

صورة وهم بصري
صورة وهم بصري

انتشرت صورة بالأبيض والأسود على وسائل التواصل الاجتماعي تعكس تحليل شخصيتك مما تراه فيها، الأمر الذي قد يساعدك في اكتشاف ما إذا كنت تتمتع بشخصية تنافسية فائقة أو صريح بشكل مؤلم "دبش".

شارك الصورة البلوجر المختص بالوهم البصري «تشارليز ميريوت» عبر تطبيق TikTok خلال مقطع فيديو انتشر بسرعة محققًا ما يقرب من 84000 مشاهدة.

الشخصية الدبش

ووفقًا للبلوجر، إذا رأيت الجمجمة من الوهلة الأولى فهذا يعني أنك جدير بالثقة وصادق، وأضاف أنه يمكن لأصدقائك دائمًا الاعتماد عليك، لكن في بعض الأحيان تخبرهم بأشياء لا يريدون سماعها.

الشخصية التنافسية 

أما إذا رأيت فتيات يلعبن الكوتشينة، فمن المرجح أن تكون قادرًا على المنافسة.

يقول تشارلز في المقطع: "إذا رأيت الفتيات يلعبن الكوتشينة، فهذا يعني أنك مبتهج ومتفائل"، لكنه أضاف: "أنت تنافسي للغاية وتحب الفوز في كل شيء."

وهم بصري تحليل شخصيتك جمجمة شخصية تنافسية TikTok تطبيق TikTok وسائل التواصل الإجتماعي اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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