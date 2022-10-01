650 أمنية للأطفال.. جون سينا يحطم رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس

حطم المصارع والممثل الأمريكي بطل العالم 16 مرة سابقًا «جون سينا» رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة جينيس للأكثر قدرة على إسعاد الأطفال بتحقيق 650 أمنية لهم.

كرمت موسوعة جينيس للأرقام القياسية المصارع الأمريكي الشهير «جون سينا» ​​هذا الأسبوع لأكثر شخصية شهيرة حققت أمنيات للأطفال من ذوي الهمم في مؤسسة Make-a-Wish ، بمنحهم 650 أمنية.

مؤسسة Make-a-Wish هي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى مساعدة الأطفال ممن يعانون من أمراض خطيرة تهدد حياتهم، حيث يمكن للأطفال اختيار مقابلة أحد المشاهير أو الذهاب إلى حدث أو تقديم هدية لشخص آخر.

جون سينا في جينيس

منح المصارع الأمريكي جون سينا ​​أمنيته الـ 650 للأطفال في 19 يوليو الماضي وفقًا لتقارير NPR، ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها تكريم سينا ​​لتفانيه في دعم مؤسسة Make-a-Wish Foundation.

الأمنية الأولى

منح جون سينا الأمنية الأولى للمنظمات غير الربحية في عام 2002، وفي عام 2012، تم اختياره لمنح أمنية المؤسسة رقم 1000 لمشجع طفل اسمه كاردون.

ذكرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن جون سينا ​​هو أكثر المشاهير رواجًا لمنح الأمنيات، فلم يمنح أي مشهور غير سينا ​​أكثر من 200 أمنية.