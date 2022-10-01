أنا مش عارفني.. كارولين عزمي تخطف أنظار جمهورها في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة كارولين عزمي صورة جديدة لها في أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت كارولين عزمي في الصورة بأطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الاسود ،مما نال اعجاب متابعيها.

و علقت علي الصورة قائلة : انا مش عارفني.

وشاركت كارولين عزمي في مسلسل “أبو العروسة”، وهو مسلسل تليفزيوني تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول عائلة “عبد الحميد”، ومن خلال تلك الأسرة يتم طرح العديد من القضايا الاجتماعية والموضوعات التي تهم الأسرة المصرية، خاصة الطبقة المتوسطة التي ينتمي إليها معظم فئات الشعب المصري.