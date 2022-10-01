عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا مش عارفني.. كارولين عزمي تخطف أنظار جمهورها في أحدث جلسة تصوير

صدى البلد

شاركت الفنانة كارولين عزمي صورة جديدة لها في أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت كارولين عزمي في الصورة بأطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الاسود  ،مما نال اعجاب متابعيها.

و علقت علي الصورة قائلة : انا مش عارفني.

بمكياج جذاب..كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

إطلالة جذابة.. كارولين عزمي تخطف أنظار جمهورها عبر أنستجرام

وشاركت  كارولين عزمي في مسلسل “أبو العروسة”، وهو مسلسل تليفزيوني تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول عائلة “عبد الحميد”، ومن خلال تلك الأسرة يتم طرح العديد من القضايا الاجتماعية والموضوعات التي تهم الأسرة المصرية، خاصة الطبقة المتوسطة التي ينتمي إليها معظم فئات الشعب المصري.

 

إطلالات كارولين عزمي اعمال كارولين عزمي الفنانة كارولين عزمي الفنانة الشابة كارولين عزمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

خيانة وعلاقة محرمة| السايس وبائعة المناديل.. قصة جريمة هزت دمنهور

عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

طولان: حسام ميدو أفضل فنيا 100 مرة من النجم محمد صلاح

أول حاكم عربي يجري اتصالا بـ بوتين بعد قرارات ضم 4 أقاليم أوكرانية

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

ترشيحاتنا

حقن نفسه غلط.. الهيروين يسطر نهاية موجعة لعامل في الجيزة|ما القصة؟

اليوم .. انطلاق العام الدراسي الجديد وسط إجراءات احترازية مشددة

بعد طرحها بساعات .. حلقات أم الدنيا تتصدر نسب المشاهدة فى مصر

اليابان تحتج على إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ

كيف توقف آلام الرقبة في 5 دقائق.. اكتشف سر وضعيتي القوس والجمل

هبوط حاد في الدولار عالميًا.. وأزمة كبرى تعصف بالأسهم الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا حداد فى عيد ميلادها .. أعلنت إسلامها وحصلت على الجنسية الإماراتية

650 أمنية للأطفال.. جون سينا يحطم رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس

بالصور.. عمرو دياب يتألق فى حفل جماهيري ضخم بالأردن

أطباء يحذرون من استخدام المكياج للرجال: يقضى على الخصوبة

فيديو

ديانا حداد فى عيد ميلادها .. أعلنت إسلامها وحصلت على الجنسية الإماراتية

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

فيديو.. عمرو دياب يغني "اللي يمشي يمشي" من حفله بالاردن

نبيلة عبيد: بيطلعولي شائعات كتير.. وأتعامل معها بهذه الطريقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ