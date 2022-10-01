مامته سابته وراحت للدكتور.. سقوط طفل من البلكونة في الطالبية|القصة الكاملة

سقط طفل بالغ من العمر 6 سنوات من البلكونة في الطابق الخامس بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة، إثر إختلال توازنه خلال لهوه داخل البلكونة، وأصيب بكسور وتم نقله إلى مستشفى الهرم إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أفاد بسقوط طفل 6 سنوات من البلكونة في إحدى العقارات بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة، وإصابته بكسور في أنحاء الجسد، ونقله إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى فور وصوله إلى المستشفى.

سقوط طفل من البلكونة في الطابق الخامس بالجيزة

على الفور وجه اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة، حيث شرحت التحريات الأولية في الحادث أن الطفل بالغ من العمر 6 سنوات، وكان يلهو بمفرده داخل البلكونة في الطابق الخامس إلا أنه أختل توازنه فسقط من البلكونة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إصابة الطفل بكسور إثر تعرضه للسقوط من البلكونة في الطابق الخامس بإحدى العقارات الكائنة بشارع ترسا بدائرة قسم الطالبية بسبب اختلال توازنه، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

جثة طفل - أرشيفية

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام والدة الطفل بتركه في الشقة والمغادرة إلى أحد الأطباء لتوقيع الكشف الطبي على شقيقه الأصغر وحال قيامه باللهو بمفرده داخل البلكونة في الطابق الخامس اختل توازنه وسقط منها.

تحرر المحضر اللازم في الواقعة، وأمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالعرض على النيابة المختصة.

تفاصيل سقوط صيدلي حلوان من البلكونة

وفي سياق متصل باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة صيدلي حلوان، واطلعت على رسائل الاستغاثة التي أرسلها المجني عليه لشقيقته وزوجته الثانية من هاتفيهما، وسألت ابن المتوفى -خمس سنوات- فقرر سقوط والده من شرفة المسكن دون أن يشهد المشادة بين والده وبين المتهمين، كما لم يشهد أيًّا منهم دفعه لإسقاطه من الشرفة، وقد قررت النيابة العامة تسليم الطفل لجدته لأبيه بناء على توصية خبير المجلس القومي للأمومة والطفولة.

وأمر النائب العام بحبس سبعة متهمين هم زوجة صيدلي بحلوان ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهما؛ لاتهامهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد الصيدلي المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته؛ لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل، وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير سكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، فضلًا عن حجزهم المجني عليه بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا؛ وذلك على إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه تطورت إلى ارتكابهم تلك الجرائم في حقه، وانتهت بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته.

طفل في البلكونة

واستمعت النيابة العامة في واقعة صيدلي حلوان، لشقيقته ووالدته وزوجته الثانية واثنان من جيرانه وحارس العقار محل سكنه، والذين خلصت روايتهم مجتمعة إلى وجود خلافات بين المتوفى وبين زوجته الأولى انتهت بزواجه من أخرى، ثم يوم الواقعة أرسل المجني عليه إلى شقيقته وزوجته الثانية يستنجد بهما لحضور أشخاص إلى مسكنه من طرف زوجته الأولى لإكراهه على تطليقها وتطليق زوجته الثانية، فنقلت شقيقة المجني عليه استغاثته لوالدته التي طلبت من حارس العقار محل سكنه إغاثته، فاصطحب الأخير أحد الجيران وصعدا لاستطلاع الأمر، فعلما بوجود خلافات أسرية بين المجني عليه وبين ذوي زوجته الأولى يسعون لإنهائها، ثم فوجئا عقب انصرافهما بسقوط المتوفى من شرفة مسكنه صريعًا.