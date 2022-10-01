عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ملفتة.. ديميت أوزديمير تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الممثلة التركية ديميت أوزديمير، متابعيها صورة جديدة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ديميت أوزديمير في الصورة بإطلالة ملفتة اعتمدت فيها مكياجا جذابا، مما نال اعجاب متابعيها.

بإطلالة ملفتة.. التركية ديميت اوزديمير تبهر متابعيها في أحدث ظهور

واحتفلت الفنانة التركية ديميت أوزدمير، بزفافها على الفنان أوزهان كوتش، في حفل خيالي في ميلاس بمنطقة إيجه بتركيا.

وتداول رواد السوشيال ميديا، صور من حفل الزفاف الذي أبهر الجميع، وعلق جمهور ديميت «حفل زفاف بسيط وجميل».

فساتين ديميت أوزدمير في حفل زفافها

وأطلت ديميت بفساتين في حفل زفافها، وكانت الإطلالة الأولى فستان بسيط أبيض منفوش، مع الذيل الصغير، مع تسريحة شعر بسيطة ومجوهرات أنيقة.

أما الإطلالة الثانية كانت من توقيع مصمم الأزياء، نيهان بيكر فجاء بتصميم فاخر من الستان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

الذهب يتراجع بقوة الحق اشترى.. هبوط الأسعار وعيار 21 يفقد 87 جنيهًا

طولان: حسام ميدو أفضل فنيا 100 مرة من النجم محمد صلاح

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

الأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

ترشيحاتنا

دورية روسية تحتجز مدير محطة زابوروجيا النووية وتقتاده لمكان مجهول.. تفاصيل

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط حاد لـ الدولار عالمياً

الثانية.. ماذا يعني تهديد بوتين في ظرف أيام باستخدام السلاح النووي؟

هل تتخذ بيج ياسمين قدوة؟.. شاهد|مصرية ترفع الأثقال يوم زفافها

نقل مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي خارج ستاد القاهرة.. تفاصيل

الزيت 25 والعدس 12.. زيادات جديدة على 8 سلع غذائية تموينية في الأسواق|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نساء هذه الأبراج يفضلن العمل على الجواز.. هل أنتِ منهن؟

6 علاجات موجودة بالمنزل للتخلص من آلام الأسنان الشديدة بسرعة

اليوم العالمي للقهوة.. تجعلك تشعر بالانتعاش لفترة طويلة.. اشرب الكثير من الأكواب يوميًا للتحكم في نسبة السكر بالدم.. تفاصيل 16 فائدة صحية لها

كيف توقف آلام الرقبة في 5 دقائق.. اكتشف سر وضعيتي القوس والجمل

فيديو

بعد حفلها فى قطر.. سعر صادم لإطلالة نانسى عجرم.. فيديو

فرق خبرة .. انتصار: انا وباسم سمرة سندنا نيللي كريم في ذات

ديانا حداد فى عيد ميلادها .. أعلنت إسلامها وحصلت على الجنسية الإماراتية

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ