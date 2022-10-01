بإطلالة ملفتة.. ديميت أوزديمير تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الممثلة التركية ديميت أوزديمير، متابعيها صورة جديدة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ديميت أوزديمير في الصورة بإطلالة ملفتة اعتمدت فيها مكياجا جذابا، مما نال اعجاب متابعيها.

واحتفلت الفنانة التركية ديميت أوزدمير، بزفافها على الفنان أوزهان كوتش، في حفل خيالي في ميلاس بمنطقة إيجه بتركيا.

وتداول رواد السوشيال ميديا، صور من حفل الزفاف الذي أبهر الجميع، وعلق جمهور ديميت «حفل زفاف بسيط وجميل».

فساتين ديميت أوزدمير في حفل زفافها

وأطلت ديميت بفساتين في حفل زفافها، وكانت الإطلالة الأولى فستان بسيط أبيض منفوش، مع الذيل الصغير، مع تسريحة شعر بسيطة ومجوهرات أنيقة.

أما الإطلالة الثانية كانت من توقيع مصمم الأزياء، نيهان بيكر فجاء بتصميم فاخر من الستان.