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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق..

منها منع استخدام الرصاص.. تعليمات للكاظمي بشأن التعامل مع المتظاهرين

الكاظمي
الكاظمي

أصدرمصطفى الكاظمي  رئيس مجلس الوزراء العراقي ،لقائد العام للقوات المسلحة عبر السكرتير الشخصي 10 توجيهات للتعامل مع المتظاهرين ليوم 1 اكتوبر ، من ضمنها منع استخدام الرصاص الحي والعتاد المطاطي وقنابل الدخان ضد المتظاهرين.

وشددت التعليمات التي أصدرها الكاظمي  علي انه يمنع منعا باتا إستخدام الرصاص الحي العيارات النارية والعتاد المطاطي وقنابل الدخان وأي إجراء خلاف تلك يتم محاسبة القادة والأمرين الذي يثبت إستخدامهم الذخيرة الحية ضمن قاطع مسؤوليتهم.

كما  تتولى هيئـات التفتيش فـي الأجهزة الأمنية والعسكرية تفتيش القطعـات المكلفـة بحمايـة سـاحات التظـاهروالتأكيد على عدم حملهم أي سلاح ناري أو وسيله جارحه .

وطالب الكاظمي  الأجهزة الأمنية والعسكرية توجيه كافة الضباط والمراتب والمنتسبين تأمين الحماية لساحات التظاهر.

وشدد الكاظمي علي  الاجهزة الامنية ضرورة توظيف الموارد البشرية والمعلوماتية والتقنية في انجاز المهام الموكلة إليهم -الكثافة العددية مهمة في مسلك مداخل ومخارج ساحات التظاهر وتقديم الحماية للمتظاهرين .

كما طالب نشر مفارز التفتيش تحسبا لأي سلاح خارج القانون ومصادرته في حالة التقرب من ساحات التظاهر؛ مشددا علي حماية المقرات الحكومية والمباني والبنى التحتيه .

وطالب نشر الجهد الاستخباري للحصول على معلومات استباقية بتشخيص مثيري الشغب بجانب ضبط النفس والتعامل المهني والانساني وعدم الانخراط في الاحتكاكات منعا من وقوع.

ودعا الكاظمي  الي ضرورة تواجد القادة والأمرين على رأس قطعاتهم . لاتخاذ مايلزم للعمل في ضوء توجيهاته .

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