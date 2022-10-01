على مدارسكم المولى حارسكم.. رشا مجدي تهنيء الطلاب بالعام الجديد| فيديو

هنأت الإعلامية رشا مجدي الأهالي بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد ، وقالت : " على مدارسكم المولى حارسكم بنات وبنين .. ودي كانت أغنية للفنانة الراحلة سعاد مكاوي " .

وتابعت الإعلامية رشا مجدي ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " : " دلوقتي واحنا على الهواء جرس الحصة الأولى ضرب في بعض المحافظات .. وكل سنة وحضراتكم طيبين " .

وأردفت ، أن عدد طلاب العام الدراسي الجاري 25 مليون طالب وطالبة ، مسترسلة :" نتمنى لهم عام دراسي موفق وتحقيق كل ما يتمنوه " .

الإجازات الرسمية في أول شهر بالمدارس

يزخر أول شهر في المدارس وهو شهر أكتوبر بأيام إجازات كثيرة تشمل يوم 6 أكتوبر احتفالا بالنصر، وكذلك 8 أكتوبر المولد النبوي الشريف ويتخللهما يوم الجمعة 7 أكتوبر أي هناك 3 أيام إجازة في أول أسبوع دراسي.

كما يشمل الشهر 6 أيام وهي الإجازة الأسبوعية لطلاب المدارس الحكومية ، وتشمل الجمعة والسبت.

ويحصل الطلاب على 10 أيام إجازة خلال شهر أكتوبر والتي تشمل أيام 1 أكتوبر لمعظم المدارس نظرا لأنه من الاجازة الأسبوعية الرسمية، وأيام 6 و 7 و8 كما ذكرنا ، وأيام (الجمعة والسبت 14 و15 أكتوبر) و ( الجمعة والسبت 21 و22 أكتوبر) و (الجمعة والسبت 28 و29 أكتوبر) ، وهي الإجازات الأسبوعية.