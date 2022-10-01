برفقة نيللي كريم وعمرو يوسف.. شاهد أحدث ظهور لفتحي عبد الوهاب

نشر الفنان فتحى عبد الوهاب صورة عبر خاصية الاستوري علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر فتحي عبد الوهاب في الصورة برفقة الفنان عمرو يوسف و الفنانة نيللي كريم، مما نال اعجاب متابعيه.

وحل الفنان فتحى عبد الوهاب ضيفا على برنامج Abtalks مع الإعلامى أنس بوخش على موقع اليوتيوب .

وتحدث الفنان فتحى عبد الوهاب عن أبرز المحطات فى حياته الفنية والشخصية .

وتحدث الفنان فتحى عبد الوهاب عن عيوبه قائلا :" أنا متسرع فى بعض الأحيان وكسول زى الباندا ، وبزهق بسرعة وبحكم بمشاعرى مش عقلى.