بحضور البابا تواضروس.. وزير التنمية المحلية يشهد احتفالية 60 سنة محبة وخدمة

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مساء أمس الجمعة في احتفالية 60 سنة محبة وخدمة والذي نظمته أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس العالمي هاني عازر، ونواب من البرلمان ومجلس الشيوخ الحاليين والسابقين وممثلو الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وعدد من الوزراء السابقين، الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة والأساقفة .



وجاءت فقرات الاحتفالية عبارة عن عرض للبرامج التي تنفذها الأسقفية في المجتمعات الأكثر احتياجًا البالغ عددها ٥٢٣ مجتمعًا حتى الآن في قرى ونجوع مصر والمناطق العشوائية. وكشفت الفقرات عن الملامح التي تميز خدمة أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وأهمها تنوع المجالات التنموية التي تعمل فيها، التعليم والصحة، وتنمية المهارات ودعم المشروعات الصغيرة وغيرها من المجالات. إلى جانب توجيه خدماتها لكافة المصريين دون تفريق، ومساندة المجتمع والوطن في الظروف الطارئة، الحرائق والسيول.

وأشاد قداسة البابا في كلمته بفكرة مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة” التي تهدف لتوفير الحياة التي تحفظ كرامة الإنسان ، وشدد على أننا كخدام وكمسؤولين علينا أن نسعى لكي تصبح النفوس كاملة وذلك من خلال التشجيع الذي يعد دورًا أساسيًّا يقع على عاتقنا، نشجع الصغير لكي يصير كبيرًا والمتعب حتى يستريح.

وفي ختام الاحتفالية كرم قداسة البابا تواضروس ، كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة الهجرة وممثلي بعض المؤسسات والهيئات والجمعيات.

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